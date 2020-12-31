رونالدو: الفوز بمونديال 2022 حلمي الأخير مع البرتغال

أنور إبراهيم (القاهرة)- قال النجم البرتغالي الدولي كريستيانو رونالدو هداف فريق يوفينتوس الإيطالي، إنه يأمل في الاستمرار في الملاعب لسنوات عديدة أخرى، وقال في حديث لشبكة «بي بي سي»: «السن ليست مهمة، المهم الروح والرغبة في التألق والإجادة على أعلى مستوى».

وأضاف رونالدو الذي يكمل 36 عاماً في 5 فبراير المقبل، قائلاً: «لا أحد يعلم ماذا سيحدث غداً، فأنا أعيش الحاضر واللحظة، ولكنني في الوقت نفسه أرى نفسي في الملاعب لسنوات كثيرة مقبلة».

وتابع «الدون»: «في اللحظة الراهنة، أشعر بالسعادة والحيوية، وبأنني أمر بأفضل فترات حياتي، وأتمنى الاستمرار في اللعب». وأشار رونالدو هداف يوفينتوس في الموسم الماضي، والذي يتصدر هذا الموسم ترتيب هدافي الدوري الإيطالي برصيد 12 هدفاً حتى الآن، إلى أنه عندما يتحدث إلى الصبية الصغار فإنه ينصحهم دائماً بأن يستفيدوا من اللحظة التي يعيشونها.

وعلق قائلاً: «عيني ترى مستقبلاً مضيئاً وهذا مبعث سعادتي ورضائي».

واعترف رونالدو، الذي فاز مع منتخب بلاده الملقب بـ«برازيل أوروبا»، ببطولة «يورو 2016»، بأنه بعد البطولات والألقاب الكثيرة التي حصل عليها مع الأندية التي لعب لها، يحلم بتحقيق إنجاز كبير آخر مع المنتخب بالفوز بكأس العالم المقبلة عام 2022، وهو التاريخ الذي سيصل فيه عمر رونالدو إلى 37 عاماً، لتكون الإنجاز الأخير له مع المنتخب.

وتطرق رونالدو، الحاصل على جائزة الكرة الذهبية 5 مرات، للحديث عن رأيه في اللعب في استادات خالية من الجماهير، وقال: «بداية، أنا لا أحب اللعب من دون جماهير، لأنه يشبه تماماً ذهابك إلى السيرك من دون أن تجد مهرجين! ولكني أعلم أن جائحة كورونا هي التي تسببت في ذلك وأصابت الناس بالهلع، وأمنيتي أن ُتفتح أبواب الملاعب للجماهير، كما كان الحال من قبل، وما علينا إلا أن نلتزم بتطبيق واحترام الإجراءات الاحترازية».

وعلى مستوى الأرقام القياسية الفردية، قال رونالدو: إن حلمه الشخصي على مستوى الأرقام الفردية، هو أن يعادل ويتخطى رقم اللاعب الإيراني على دائي صاحب الرقم القياسي العالمي لأكثر عدد من الأهداف مع منتخب بلاده (109 أهداف)، حيث وصل رونالدو إلى رقم 102 هدف ولا يفصله عن دائي سوى 7 أهداف.