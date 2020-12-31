إصابة «كهربا» مهاجم الأهلي المصري بكورونا للمرة الثانية

أصيب مهاجم الأهلي المصري محمود عبد المنعم «كهربا» للمرة الثانية بفيروس كورونا المستجد، بعد ثبوت إيجابية فحوصه مع ثلاثة من زملائه.

وأعلن بطل الدوري المصري في كرة القدم، اليوم الخميس، إصابة رباعي الفريق «كهربا» ومروان محسن ومحمد هاني وأكرم توفيق بفيروس كورونا.

وكان الأهلي قد أعلن في 19 نوفمبر الماضي إصابة «كهربا» البالغ 26 عاما، وذلك قبل أسبوع من نهائي دوري أبطال أفريقيا الذي توج بلقبه على حساب مواطنه وغريمه الزمالك.

وقال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة في نادي الأهلي إن المسحة الطبية التي أجراها كهربا ومروان محسن وأكرم توفيق ومحمد هاني «صباح أمس جاءت إيجابية، وأن الرباعي سوف يخضع للعلاج وفقا للبروتوكول الطبي الخاص بوزارة الصحة».

ويغيب الرباعي عن مباراة الأهلي ضد وادي دجلة، غدا الجمعة، في الجولة الخامسة من بطولة الدوري المصري.

وينضم هذا الرباعي إلى زميلهم في الفريق عمرو السولية الذي أصيب بالفيروس مطلع الأسبوع الماضي ومازالت عينته إيجابية.

وكان مدرب الأهلي الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني قد تعافى من كورونا وعاد إلى تدريبات بطل أفريقيا.