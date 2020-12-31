«الأبيض» يكتفي بـ «ودية» العراق في معسكر يناير

معتز الشامي (دبي) - كشفت لجنة المنتخبات باتحاد الكرة، السر وراء الاكتفاء بمباراة دولية ودية واحدة في تجمع «الأبيض» المتوقع أن ينطلق بعد غدٍ، ويستمر حتى 12 يناير الجاري، وذلك بعدما طلب الهولندي مارفيك مدرب منتخبنا الوطني أن يخوض مباراة دولية ودية واحدة فقط، أمام شقيقه العراقي، وأن يتم ترحيلها إلى 12 يناير بدلاً من 9 من الشهر نفسه، كما كانت مجدولة سابقاً، وذلك لرغبة الجهاز الفني في الحصول على الوقت الكافي مع اللاعبين، وتكثيف التدريبات وتنفيذ الأفكار الفنية المطلوبة، بالإضافة للوقوف عن قرب على قدرات جميع العناصر التي سيتم اختيارها بشكل نهائي عقب الجولة الحالي.

وكان من المقرر أن يلعب «الأبيض»، وديتين وفق الترتيب السابق قبل التعاقد مع مارفيك، الأولى 9 الجاري أمام العراق ثم ودية ثانية 12 أمام منتخب الكونجو أو توجو، عبر بطولة دولية مجمعة كان يتم الإعداد لها، غير أن الجهاز الفني فضل الحصول على فرصته الكافية، للتعرف عن قرب على قدرات جميع اللاعبين، فضلاً عن استغلال التجمع الحالي، وتطبيق نظام تدريبات تهتم بالجوانب البدنية والفنية، وهو ما كان وراء منح اللاعبين 24 ساعة راحة عقب انتهاء الجولة 12، لينخرط الدوليون في التجمع المرتقب وهم في قمة التركيز البدني والذهني.

أما عن القائمة المتوقعة، فمن المنتظر بحسب مصادر «الاتحاد» أن تشهد تقليصاً للأسماء من 31 إلى ما لا يزيد عن 26 لاعباً على أقصى تقدير، وقد فضل جهاز المنتخب لزيادة أسماء القائمة تحسباً للإصابات، في بعض المراكز أو عدم جاهزية بعض الأسماء الأخرى، ليتيح ذلك للجهاز الاختيار بشكل أفضل عقب الجولة مباشرة من بين الأسماء المطلوبة.

وكان جهاز المنتخب قد أعلن عن قائمة موسعة للاعبين الدوليين من 31 لاعباً قبل انطلاق الجولة 12 وهم، خالد عيسى، علي خصيف، فهد الظنحاني، عادل الحوسني، محمد الشامسي، بندر الإحبابي، محمد برغش، سالم راشد، خليفة الحمادي، شاهين عبدالرحمن، حسن المحرمي، أحمد راشد، وليد عباس، محمود خميس، يوسف جابر، ماجد سرور، ماجد حسن، علي سالمين، طارق أحمد، عبدالله رمضان، عبدالله النقبي، خليل الحمادي، فابيو دي ليما، خلفان مبارك، طحنون الزعابي، علي صالح، كايو كانيدو، حارب عبدالله سهيل، علي مبخوت، سبيسيان تيجالي، وزايد العامري.

من جانبه، أكد يوسف حسين نائب رئيس اتحاد الكرة، رئيس لجنة المنتخبات، تفاؤله بالمرحلة المقبلة، والتي تشهد تصحيح مسار «الأبيض»، بعد الجهود التي قام بها الاتحاد ولجنة المنتخبات، فضلاً عما لمسه مؤخراً من حرص اللاعبين الدوليين على ضرورة استعادة ثقة الجماهير الإماراتية، وتقديم مستويات جيدة والظهور بشكل أفضل عن المرحلة السابقة.

وأشاد نائب رئيس الاتحاد، باحترافية الجهاز الفني الجديد للمنتخب بقيادة مارفيك، ولفت إلى أن الاجتماعات التي عقدت بحضوره معه وباقي أفراد الجهاز الفني، كلها تحمل مؤشرات إيجابية على تركيز الجهاز بشكل كبير على تصحيح المسار وتحسين الأداء العام، وتطوير مستويات اللاعبين الدوليين، فضلاً عن استكمال المسيرة في التصفيات الآسيوية المشتركة بشكل إيجابي.

وأضاف: «جميع اللاعبين الدوليين لديهم رغبة حقيقية وجادة في تصحيح الصورة، وتقديم أداء مميز، وإعادة المنتخب لسكة الانتصارات، كلنا ثقة فيهم، ووفرنا كل الطلبات التي طلبها الجهاز الفني، الذي تمسك بودية واحدة أمام العراق حتى يحصل على وقته الكافي في تجهيز اللاعبين والوقوف على مستوياتهم الفنية والبدنية، ويضع الخطط الرامية للتطوير الشامل في أداء الأبيض، كما أن ما يميز الجهاز الفني بقيادة مارفيك هو متابعته للدوري واللاعبين طيلة الفترات الماضية، ومعرفته بأغلب الأسماء والعناصر، ما يعني أن مارفيك لن يكون جديداً على الأسماء التي تم استدعاؤها».