«الفترة الحرة».. صداع في رأس الأندية السعودية

رضا سليم (دبي) - دخل عدد من اللاعبين بالدوري السعودي الذين تنتهي عقودهم نهاية الموسم «الفترة الحرة»، ويحق لهم التفاوض مع أي نادٍ آخر، وأبرزهم السوري عمر السومة لاعب الأهلي، والمغربي نورالدين أمرابط لاعب النصر، وسلمان الفرج لاعب الهلال، وعبدالله الحمدان لاعب الشباب وغيرهم.

وتحول عدد كبير من النجوم إلى صداع في رأس الأندية السعودية، بسبب عدم تجديد عقودهم ودخولهم للفترة الحرة التي يستطيعون فيها التفاوض مع أندية أخرى دون الرجوع لناديهم الحالي، والأمر مرتبط باللاعبين الأجانب وأيضاً على مستوى المحليين، حيث حددت لجنة الاحتراف وأوضاع اللاعبين في الاتحاد السعودي لكرة القدم فترة الانتقالات الشتوية لأندية دوري المحترفين اعتباراً من يوم 11 يناير، وستستمر حتى 7 فبراير 2021 ومع بدء الانتقالات، يشتعل «ميركاتو» الشتاء بصفقات غير متوقعة.

ولم تتوقف محاولات الأندية السعودية للتجديد مع النجوم لقطع الطريق على أندية أخرى دخلت على الخط، إلا أن الاختلاف على التجديد يعود لأسباب كثيرة، في مقدمتها المقابل المادي المرتفع الذي يطلبه اللاعبون ورغبة البعض في خوض تجربة جديدة مع فريق آخر.

ويتصدر عمر السومة لاعب الأهلي السعودي مشهد النجوم الذين لم يجددوا مع ناديه ودخلوا الفترة الحرة، خاصة أن عقده سينتهي مع نهاية الموسم الحالي، رغم إعلان ناديه أن المفاوضات وصلت إلى خط النهاية ولم يتبق سوى التوقيع، وقدم النادي الأهلاوي الكثير من العروض، لكن السومة طلب مبلغاً مالياً مُرتفعاً، رغبة منه في تأمين مستقبله، خاصة أن هذا العقد سيكون الأخير بمسيرته الكروية، ولم يتوصل الطرفان حتى الآن لأي جديد بشأن التجديد حتى الآن.

ولم يحسم المهاجم السوري صاحب الـ32 عاماً، والذي أصبح الهداف التاريخي لمسابقة الدوري السعودي للمحترفين برصيد 128 هدفاً، موقفه من التجديد رغم تصريحات طارق كيال المشرف العام على الكرة بالنادي الأهلي السعودي، والذي قال إن ملف تجديد عقد السومة بات محسوماً.

في الوقت نفسه بات المغربي نورالدين أمرابط لاعب النصر قريباً من الرحيل مع نهاية الموسم الجاري، حيث يعد أبرز نجوم الدوري السعودي الذين دخلوا الفترة الحرة، لكن لم تشهد الفترة الماضية أي تحرك نصراوي للتجديد لتراجع مستواه والتفكير في التخلص منه، ويمتلك أمرابط عروضاً داخل وخارج الدوري السعودي، بعدما شارك في 74 مباراة مع النصر وتمكن من إحراز 11 هدفاً، وصناعة 22 هدفاً.

ويدور الحديث حول المهاجم الشاب عبدالله الحمدان نجم فريق الشباب عن اقترابه بشدة من التوقيع على عقود انضمامه إلى نادي الهلال وذلك بعد دخوله الفترة الحرة من عقده، ويعد من أفضل الصفقات بسبب مستواه المميز وصغر سنه، ومحاولات «الليوث» مستمرة للاحتفاظ بخدماته.

ويمثل تجديد عقد سلمان الفرج نجم وسط الهلال صداعاً في رأس إدارة النادي، بعدما دخل اللاعب الفترة الحرة ولم يجدد عقده حتى الآن، وهو ما سيجعله متاحاً لأي نادٍ، وأثار سلمان مخاوف الجماهير الهلالية، حيث أكد في وقتٍ سابق أنه لا جديد في مسألة تجديد عقده.

وفشلت إدارة الهلال في حسم تجديد عقد ياسر الشهراني الظهير الأيسر للفريق حتى الآن، رغم انتهاء عقده في الصيف المقبل ودخوله الفترة الحرة، ويمتلك اللاعب العديد من العروض المغرية التي جاء في مقدمتها النصر، رغم أن وكيل اللاعب جلس مع الإدارة لبحث مسألة التجديد، لكن لم يتم الإعلان عن أي شيء.