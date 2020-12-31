«أبيض» الناشئين يبدأ تجمعه في دبي

دبي (الاتحاد) - أدى منتخبنا الوطني للناشئين مواليد 2006 اليوم، أولى حصصه التدريبية ضمن تجمعه الداخلي المقام حالياً في مقر اتحاد الكرة في دبي، في إطار استعداداته المبكرة للتصفيات المؤهلة إلى نهائيات كأس آسيا تحت 17 عاماً المقررة عام 2022.

وتضم قائمة «أبيض» الناشئين 26 لاعباً، قام المدرب الوطني محمد أحمد حيدر باستدعائهم لهذا التجمع، وهم: حمد حسين المنهالي، ناصر عمران المرزوقي، عمر خليل الجنيبي، وليد مال الله الحمادي (الجزيرة)، عبدالرحمن طاهر سعيد، ذياب سالم الكعبي، المر خلفان النعيمي، سهيل عمر البلوشي (العين)، سيف محمد ثاني عبيد، علي جابر محمد، غيث عبدالله سهيل، أحمد محمد بن كته (شباب الأهلي)، خليفة محمد الظنحاني، علي جمال الخزيمي (العروبة)، محمد جمعة عبدالله (رأس الخيمة)، راشد عمار الشامسي، يعقوب يوسف آل علي (عجمان)، سهيل خالد عبيد، أحمد جاسم غلوم (النصر)، نهيان عمران مسلم، زايد محمد المهري (بني ياس)، عبدالله أحمد البلوشي، سعيد عامر إبراهيم (الشارقة)، حسين محمود إسماعيل (الوصل)، سعيد عبيد الكعبي، علي صابر المراشدة (اتحاد كلباء).

ومن المقرر أن يخوض منتخبنا تجربة ودية أمام فريق الشارقة تحت 16 عاماً غداً في ملعب ذياب عوانة.