3 مباريات في انطلاقة «السابعة» بدوري «الأولى»

فيصل النقبي (الفجيرة) - تنطلق غدا مباريات الجولة السابعة لدوري الدرجة الأولى لكرة القدم، بإقامة 3 مباريات، تجمع الأولى بين البطائح المتصدر وضيفه الذيد، ويستقبل العربي فريق مسافي، بينما يواجه الحمرية فريق دبا الحصن في قمة الجولة، وتتواصل الجولة غداً بمباراتين بين العروبة والتعاون، ثم دبا الفجيرة ومصفوت.

ويسعى البطائح «15 نقطة» لتحصين صدارته للمنافسة والابتعاد عن ملاحقيه: الإمارات الغائب عن الجولة بسبب القرعة ودبا الحصن ولكل منهما 11 نقطة، حيث يدرك جيداً أهمية وضع الاعتبارات المطلوبة لمواجهة ليست سهلة أمام الذيد متذيل الترتيب برصيد نقطة وحيدة، خاصة أنه ليس لديه ما يخسره، وسيرمي بكل ما يملك للخروج بنتيجة إيجابية تؤدي إلى وقف تدهور النتائج في المباريات الماضية وعدم تحقيق أي فوز في المنافسة.

وبدوره يسعى العربي لتحسن موقعه في المنافسة أمام مسافي والاستمرار في مشوار النتائج الإيجابية، بعد الفوز في الجولة الماضية على التعاون بهدف نظيف والذي رفع صيده إلى 6 نقاط، وفي نفس الوقت يعرف قيمة المواجهة مع الخصم الذي نجح بتحقيق 3 انتصارات على التوالي في المنافسة، في تطور لافت للمستوى الفني مع المدرب عبدالغني المهري.

وتتجه الأنظار إلى القمة المرتقبة بين الحمرية وضيفه دبا الحصن، في لقاء عنوانه الأساسي النقاط الثلاث، لضمان البقاء ضمن حظوظ المنافسة، حيث عاد الحمرية بالتعادل خارج ملعبه 1-1 أمام الإمارات ورفع به رصيده إلى 6 نقاط، بينما تغلب الحصن على العروبة 3 -1 بعد مواجهة قوية أمام منافس عنيد، وأصبح من المنافسين مع «الصقور» على الصدارة بفارق 4 نقاط عن البطائح.

وكانت نتائج مباريات الأسبوع السادس قد أسفرت عن فوز البطائح على مصفوت (2-1)، ودبا الحصن على العروبة (3-1)، ودبا على مسافي (2-0)، والعربي على التعاون (1-0)، بينما تعادل الإمارات مع الحمرية (1-1).

ويتصدر البطائح جدول المسابقة برصيد 15 نقطة، يليه الإمارات ( ثانياً )، ودبا الحصن ( ثالثاً ) ولكلٍ منهما 11 نقطة، ومسافي (رابعاً) 9 نقاط، دبا (خامساً) 8 نقاط، التعاون (سادساً) 7 نقاط، وبرصيد 6 يحل كل من الحمرية (سابعاً)، العربي (ثامناً)، والعروبة (تاسعاً) 5 نقاط، ثم مصفوت (عاشراً) 3 نقاط، فيما يحل الذيد في المركز الحادي عشر وله نقطة واحدة.

مباريات الغد

الحمرية - دبا الحصن 16:50

العربي - مسافي 16:50

البطائح - الذيد 16:50