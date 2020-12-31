كابيللو: كين البديل المناسب لديبالا»

القاهرة (الاتحاد) - قال المدرب الإيطالي المخضرم فابيو كابيللو، الذي سبق له تدريب يوفنتوس من 1970 إلى 1976، إنه يتمنى أن يرى النجم الإنجليزي هاري كين نجم توتنهام لاعباً في «السيدة العجوز»، ولهذا السبب فإنه يفضل مبادلة النجم الأرجنتيني باولو ديبالا لاعب الفريق، بهذا الهداف الإنجليزي، بدلاً من الحديث عن مبادلته بنجم الوسط الفرنسي بول بوجبا لاعب مانشستر يونايتد.

وكان كابيللو يتحدث إلى صحيفة «لاجازيتا ديللو سبورت» عن ديبالا ومميزاته كلاعب كرة يميل إلى اللعب في الناحية اليمنى، مشيراً إلى رؤيته الجيدة للملعب وقدراته الخاصة في الانطلاق والمراوغة، وإلى كونه الأفضل في مواجهة مرمى المنافسين.

ولما كانت بعض التقارير الصحفية أفادت بأن يوفنتوس يفكر في استعادة لاعبه السابق بوجبا من «اليونايتد»، في صفقة تتضمن مبادلته مع ديبالا، فقد أبدى كابيللو دهشته وقال: «لو كنت مسؤولاً في «البيانكونيري» الآن، لما فعلت ذلك، وإذا كان لابد من إجراء صفقة تبادلية، فإنني أرى أن هاري كين هو البديل المناسب وليس بوجبا».

واعترف كابيللو بأن ديبالا ليس في أحسن أحواله هذه الأيام بسبب إصابته مع بداية الموسم بفيروس كورونا، وابتعاده عن الملاعب لمدة طويلة، فضلاً عن تعرضه بعد ذلك لإصابات عضلية متعددة، ما تسبب في الحد من قدرته على إظهار مهاراته كمهاجم هداف.

وقال كابيللو «74 عاماً»: أثق تماماً في أن ديبالا مازال يملك الكثير، الذي يستطيع أن يقدمه، عندما تكتمل لياقته البدنية والفنية والذهنية، ووقتها سيشكل مع كريستيانو رونالدو وألفارو موراتا «ثلاثياً» ناجحاً.

يذكر أن ديبالا لم يجدد عقده بعد مع «السيدة العجوز»، وكان رفض عرضاً لتمديده حتى عام 2022، لأنه اعتبره غير جيد، رغم أن أندريا أنييلي رئيس نادي يوفنتوس قال إنه قدم له عرضاً يضعه بين أعلى 20 لاعباً أجراً في العالم.