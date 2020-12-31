«يد الناشئين» يبدأ «حلم المونديال» نهاية يناير

رضا سليم (دبي) - أكد عبدالله الكعبي رئيس لجنة المنتخبات لكرة اليد عضو مجلس الإدارة، أن منتخب الناشئين الذي يستعد حالياً للمشاركة في البطولة الآسيوية، التي تقام في كازاخستان، من 1 إلى 12 مارس 2021، والمؤهلة إلى كأس العالم في اليونان، سيبدأ مرحلة جديدة من الإعداد، بعدما أنهى المحطات الثلاث من الإعداد، وأنه سيلجأ إلى المعسكرات القصيرة أسبوعياً، نظراً لعودة الدراسة.

وأضاف: «المنتخب يتجمع نهاية فبراير، في معسكر داخلي قبل السفر، وهناك اتجاه لعمل معسكر في كازاخستان، ودراسة لتعديل البرنامج خلال الفترة الحالية، ولعبنا عدداً من المباريات خلال الفترة الماضية مع أندية الدوري، وهو الحل الذي لجأنا إليه في ظل عدم الخروج في معسكرات خارجية».

وأشار إلى أن لجنة المنتخبات جهزت برنامج المنتخب الأول، والذي يضم عناصر من منتخب الشباب، بالإضافة إلى المجموعة الأساسية من اللاعبين، وبالتالي البرنامج سيكون 2 في 1، والمقصود برنامج واحد لمنتخبي الرجال والشباب، وقال: «تم عرض البرنامج للجنة المنتخبات، وتم اعتماده ويبدأ نهاية يناير، والتي تنتهي المرحلة الأولى من الإعداد بالمشاركة في بطولة الخليج بالكويت، والبرنامج مستمر حتى 2022، ونأمل أن يحقق الهدف منه وهو بناء منتخب قوي يشرف الدولة في المحافل الخارجية، وربما يكون هناك تعديلات على البرنامج بناء على المسابقات».

وأضاف: «البرنامج مرتبط بالميزانية والمسابقات، وهناك مرونة في التعديل، ونتمنى أن نحقق الصعود إلى المونديال من بوابة البطولة الآسيوية في 2022، ومن المؤكد أن المنتخب الأول سيضم وجوهاً جديدة، وعدداً كبيراً من لاعبي الشباب والأول، والقرار النهائي للمدرب».