«قمة» بين الهلال والشباب في الدوري السعودي

الرياض (أ ف ب)

تشهد المرحلة الحادية عشرة من الدوري السعودي لكرة القدم اليوم مواجهة منتظرة بين الهلال المتصدر والشباب الثالث في الرياض.

وبعد تعادله المثير أمام الاتحاد في الجولة الماضية، يسعى الهلال إلى استعادة نغمة الانتصارات للمحافظة على صدارته، عندما يستضيف جاره على ملعب الملك فهد الدولي.

ويتصدر الهلال بفارق نقطة عن وصيفه الأهلي، برصيد 23 نقطة بعد فوزه بسبع مباريات وتعادله في اثنتين مقابل خسارة واحدة، متقدماً على الشباب الثالث بفارق خمس نقاط.

وتراجعت نتائج الهلال في آخر ثلاث مباريات بعد الانطلاقة القوية، حيث خسر خلالها خمس نقاط، وبات مهدداً بفقدان الصدارة في حال تعثره وفوز الأهلي السبت في ختام المرحلة على التعاون.

ويفتقد الهلال في مباراة اليوم مدافعه الكوري جانج هيون سو، بداعي الإصابة التي تعرض لها في المباراة الماضية، بينما تحوم الشكوك حول مشاركة سالم الدوسري الذي تعرض للإصابة في نفس المباراة.

في المقابل، أوقف الشباب نتائجه السلبية في مبارياته الأخيرة عندما حقق فوزاً مهماً على الباطن، ويتطلع إلى تحقيق الفوز الثاني توالياً وتقليص الفارق مع منافسه إلى نقطتين، وفي نفس الوقت المحافظة على مركزه الحالي الذي قد يفقده في حالة الخسارة أو حتى التعادل، مع فوز الاتفاق على الوحدة الجمعة.

ويفتقد الشباب لعقله المدبر النجم الأرجنتيني إيفر بانيجا، بداعي تراكم البطاقات، ومن المنتظر أن يقوم مواطنه كريستيان جوانكا بمهمته.