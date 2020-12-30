كوتينيو يحتاج إلى «عملية جراحية»

برشلونة (د ب أ)

أعلن نادي برشلونة الإسباني أن لاعبه فيليبي كوتينيو سيحتاج إلى جراحة في الركبة إثر الإصابة التي تعرض لها.

وأوضح النادي: «الفحوص التي أجريت أظهرت أن اللاعب البرازيلي يعاني إصابة في الغضروف المفصلي الخارجي للركبة اليسرى».

وأضاف: «علاج الإصابة يتطلب جراحة ثقب المفتاح أو جراحة بالمنظار، وستجرى خلال الأيام القليلة المقبلة».

وكان كوتينيو قد تعرض للإصابة في الركبة خلال المباراة التي تعادل فيها برشلونة مع إيبار 1 - 1 أمس الأول في المرحلة السادسة عشر من الدوري الإسباني.

ويأتي ذلك في الوقت الذي يفتقد فيه برشلونة جهود جيرارد بيكيه وسيرجيو روبرتو وأنسو فاتي لفترة طويلة بسبب الإصابات.