برشلونة (د ب أ)
أعلن نادي برشلونة الإسباني أن لاعبه فيليبي كوتينيو سيحتاج إلى جراحة في الركبة إثر الإصابة التي تعرض لها.
وأوضح النادي: «الفحوص التي أجريت أظهرت أن اللاعب البرازيلي يعاني إصابة في الغضروف المفصلي الخارجي للركبة اليسرى».
وأضاف: «علاج الإصابة يتطلب جراحة ثقب المفتاح أو جراحة بالمنظار، وستجرى خلال الأيام القليلة المقبلة».
وكان كوتينيو قد تعرض للإصابة في الركبة خلال المباراة التي تعادل فيها برشلونة مع إيبار 1 - 1 أمس الأول في المرحلة السادسة عشر من الدوري الإسباني.
ويأتي ذلك في الوقت الذي يفتقد فيه برشلونة جهود جيرارد بيكيه وسيرجيو روبرتو وأنسو فاتي لفترة طويلة بسبب الإصابات.