أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية.. عام من الإنجازات رغم التحديات

أبوظبي (الاتحاد)

لم تكتفِ أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بما حققته من نجاحات في مسيرتها المتميزة نحو تمكين المرأة في الدولة بمختلف المجالات، ليس فقط الرياضية وتوسيع قاعدة السيدات اللواتي يمارسن الرياضة تحت شعار «نمضي قدماً»، وإنما بدأت التحضيرات والاستعدادات لسنة جديدة في موسم أجندة فعاليات أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، بعد وداع عام من الإنجازات التي كانت مليئة بالتحديات، خاصة خلال الظروف الصعبة التي يمر بها العالم، والتي حالت دون إقامة الكثير من الفعاليات الرياضية المتنوعة خلال 2020.

ولم يمنع فيروس كوفيد - 19 المستجد الأكاديمية من وضع البرامج والخطط، التي تشجع السيدات على ممارسة الرياضة في الإمارات تحت مظلة المبادرة الوطنية المتمثلة بمواجهة هذه الجائحة بالرياضة، سعياً منها لإبراز دور المرأة في تجسيد وحدة الانسجام والتلاحم بين أفراد المجتمع، لتصبح مصدراً للإنتاجية والطاقة الإيجابية.

وحققت الأكاديمية، خلال هذا الموسم، العديد من الإنجازات في كل المجالات، سواء من خلال عقد الندوات وورش العمل المجتمعية الرياضية الافتراضية، أو تنظيم الفعاليات المجتمعية والمسابقات والتحديات الرياضية، في ظل قيادة حكيمة جاء دعمها الأول من سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيس الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية «أم الإمارات»، التي لطالما آمنت بقدرات المرأة الإماراتية، كما تزامنت سنة 2020 مع احتفالات الأكاديمية بالذكرى العاشرة على تأسيسها، وتم حينها الكشف عن الشعار الجديد الذي يعبر عن حقبة جديدة من الأهداف والتطلعات.

اشتملت الفعاليات التي أقامتها الأكاديمية على أنشطة متنوعة، تستهدف جميع شرائح المجتمع بمختلف أفراده، حيث أطلقت احتفالاً بذكرى تأسيسها مبادرة تحدي العشرة ملايين خطوة، نتج عنها خلال ثالث الأيام وصول المشاركين إلى ما يقارب 13 مليون خطوة، إلى جانب فعاليات افتراضية أهمها سباق الجري، الذي تم بشكل افتراضي من خلال صفحات التواصل الاجتماعي، حتى بدأ تنظيم البطولات على أرض الميدان وفقاً لتدابير احترازية ووقائية، مثل بطولة أبوظبي لصيد الأسماك، بطولة الرماية بالقوس وبطولة الشطرنج الخاطف، وكلها كانت مخصصة للعنصر النسائي.

كما تم استئناف سلسلة من التدريبات الخاصة لفرق الأكاديمية، مثل كرة الطائرة، وتدريبات الفروسية استعداداً للمشاركة في البطولات الرسمية القادمة، حيث تهدف الأكاديمية من وراء تنظيم مبادراتها وفعالياتها إلى تقديم الدعم بشكل مباشر في جعل الرياضة عنصراً أساسياً في الحياة اليومية للمرأة، ما يضمن لها تبني أسلوب حياة صحي ونشط على مستوى الدولة. كما تضم أجندة الموسم القادم العديد من الفعاليات والأنشطة، أبرزها النسخة الثانية من بطولة البولينج للسيدات، والنسخة السابعة من سباق الأكاديمية للجري وسباق الكارتينج للسيدات، والنسخة الثامنة من كأس أكاديمية فاطمة بنت مبارك الدولية لقفز الحواجز، والعديد من الفعاليات والندوات وورش العمل المجتمعية.

كما تواصلت توجيهات الشيخة فاطمة بنت هزاع بن زايد آل نهيان، رئيسة مجلس إدارة أكاديمية فاطمة بنت مبارك للرياضة النسائية، رئيسة نادي أبوظبي ونادي العين للسيدات، بنشر الرسائل التحفيزية للمرأة الإماراتية وإنجازاتها، مستذكرة بكل فخر، الإنجازات التي تحققت بعزيمة المرأة الإماراتية، وأكدت أن الأكاديمية سوف تبقى دائماً منصة لإطلاق طاقات المرأة الإماراتية، والكشف عن إبداعاتها ومنحها الفرصة لإثبات نفسها في مسيرتها نحو مستقبل رياضي واعد.