«أوسس التطوعي».. بصمات ونجاحات

أبوظبي (الاتحاد)

فيما يودع العالم عام 2020، ويقف على أعتاب عام 2021، سجل اتحاد الإمارات للجو جيتسو على مدى العام الماضي العديد من الإنجازات الرياضية المشرّفة، قدّم فيها للعالم نموذجاً معيارياً وقدوةً حول ضرورة مواصلة مسيرة الإنجاز الرياضي رغم التحديات، وتعدّ مبادرته بإطلاق برنامج أوسس التطوعي سطراً من ذهب في سجل إنجازات العام الماضي، نظراً للأثر الإيجابي الواسع لهذه المبادرة على مختلف مفاصل الحياة والمجتمع.

يشار إلى أن برنامج أوسس التطوعي تأسس بدايةً في أبريل الماضي تحت مظلة اتحاد الإمارات للجو جيتسو، لدعم تنظيم البطولات الرياضية وغيرها من الفعاليات، ووسّع فريق البرنامج نطاقه لدعم الجهود الوطنية في التصدي لجائحة «كوفيد - 19»، إلى جانب المساهمة في الأعمال الخيرية والمبادرات الإنسانية الملهمة.

وقالت أميرة المحرمي، مديرة برنامج أوسس التطوعي: يكرس متطوعو برنامج أوسس نهج الوالد الشيخ زايد بن سلطان في غرس وترسيخ قيم التسامح والتلاحم والاعتزاز بالهوية والانتماء للوطن.

وأضافت: الفريق دعم الحملات الخيرية في شهر رمضان والجهود الإغاثية خارج حدود الوطن، إلى جانب دعم تنظيم فعاليات اتحاد الجو جيتسو، ويبقى دعم حملات التعقيم والفحص الوطنية التي تم تنظيمها في العديد من المناطق في أبوظبي، هو الإنجاز الأعظم، إذ برهن أعضاء الفريق على مدى تلاحمهم وتجذرهم بمجتمعهم، ومرونتهم العالية في التعاون مع مختلف الجهات المعنية لتنفيذ المبادرات واسعة النطاق والمساهمة في ضمان نجاحها.

وكان برنامج أوسس التطوعي قد أطلق أولى مبادراته بعد أيام على تأسيسه، حيث شارك الفريق في الحملات المتعاقبة للتعقيم والمسح للكشف عن الإصابة بفيروس «كوفيد - 19» في مختلف مناطق أبوظبي والعين، بالتعاون مع شركة أبوظبي للخدمات الصحية «صحة»، والقيادة العامة لشرطة أبوظبي والهـيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث. وسارع فريق البرنامج لدعم حملة من الإمارات لأجل لبنان، التي نظمتها منصة «متطوعين الإمارات»، بالتعاون مع الهلال الأحمر الإماراتي.

وفي آخر مبادراته التي تنبع من مهامه الرئيسية في تقديم الدعم اللوجستي للفعاليات الرياضية، يشارك فريق البرنامج حالياً في تنظيم معسكر الجو جيتسو الشتوي خلال الفترة الممتدة بين 13 و31 ديسمبر الجاري، وتشتمل مشاركة الفريق على تقديم الدعم اللوجستي ومتابعة سير الحصص لتقديم مختلف أشكال الدعم للرياضيين والفريق الفني والمساهمة في ضمان نجاح المعسكر.