مركز التحكيم الرياضي ينقل الإمارات إلى آفاق عالمية

دبي (الاتحاد)

أنهت اللجنة الأولمبية الوطنية تحدي عام 2020 بمزيد من المكاسب على المستويات كافة، في ظل تطبيق أعلى معدلات السلامة الوقائية بسبب انتشار جائحة «كوفيد - 19»، والحفاظ على العنصر البشري سواءً من رياضيين أو منتسبين للقطاع الرياضي مع تنظيم فعاليات ومنتديات ومؤتمرات علمية، وتخصيص دورات منوعة تحت إشراف الأكاديمية الأولمبية الوطنية.

ورغم تراجع الإنجازات لمنتخباتنا الوطنية بعد تأجيل أولمبياد طوكيو 2020 إلى 2021، وتأجيل عددٍ كبير من البطولات العالمية والقارية، إلا أن هناك قرارات مهمة اتخذتها اللجنة خلال العام، بالإضافة إلى العديد من الفعاليات والدورات، حيث عقدت اللجنة جمعيتها العمومية بتقنية الاتصال المرئي، برئاسة سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم، وهو الاجتماع الذي شهد تفويض سمو رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية لاختيار وتشكيل واعتماد مجلس التحكيم الرياضي.

واعتمد سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم تشكيل مركز الإمارات للتحكيم الرياضي، وفقاً للقانون الاتحادي رقم 16 لسنة 2016، الذي أصدره صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وبناءً على تفويض سموه من الجمعية العمومية للجنة في اجتماعها الأخير لاختيار تشكيل المركز.

واستعرضت اللجنة جهود الدولة باتباع أفضل الإجراءات الاحترازية للحد من تفشي فيروس كورونا، في ورشة عمل «تأثير جائحة كورونا على القطاع الرياضي»، التي نظمتها إدارة الرياضة بالأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربي، بتقنية الاتصال المرئي، لأمناء عموم اللجان الأولمبية الخليجية.

المركز يحرص على التواصل مع الجميع (الاتحاد)

وواصلت اللجنة الأولمبية الوطنية تنسيقها مع اللجان المنظمة للدورات والمحافل كافة، إذ عقدت اللجنة اجتماعاً مشتركاً تم تنظيمه عن بُعد في الثاني من شهر يوليو الماضي مع اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الأولمبية الصيفية بالعاصمة اليابانية طوكيو العام المقبل، واستعرضت مستجدات كل الأمور التنظيمية، لا سيما الوقائية منها.

ونظمت الأكاديمية الأولمبية الوطنية دورات افتراضية لتعزيز المستوى العلمي والثقافي، لدى الكوادر العاملة في المجال التدريبي والإداري بالمجال الرياضي، حيث عقدت الأكاديمية سلسلة دورات تدريبية، بالتعاون مع وزارة التربية والتعليم والاتحادات الرياضية لمدربي برنامج الأولمبياد المدرسي، إذ بلغ عددها 7 دورات لسبع ألعاب عبر تقنية الاتصال المرئي.

وتضمنت الدورات المخصصة لمدربي برنامج الأولمبياد المدرسي رياضات الجودو، التايكواندو، السباحة، المبارزة، القوس والسهم، ألعاب القوى، والريشة الطائرة، حيث تجاوز عدد المسجلين في الدورات 200 مشارك من المعلمين والمدربين بوزارة التربية والتعليم.

ووجه سمو الشيخ أحمد بن محمد بن راشد آل مكتوم رئيس اللجنة الأولمبية الوطنية، بتأسيس المجلس الاستشاري للجنة الأولمبية الوطنية، والذي سيضم نخبة من الكفاءات وأصحاب الخبرات في الحركة الأولمبية والرياضية، بما يضمن وجود مرجعية استشارية رياضية تعزز مسيرة أبنائنا بآراءٍ بناءة منبثقة عن تجارب عملية منوعة في مجالات العمل الرياضي على الأصعدة كافة.

وشاركت اللجنة الأولمبية الوطنية في الـ 17 من نوفمبر الماضي بمؤتمر اللجان الأولمبية الوطنية لدول مجموعة العشرين، الذي تنظمه المملكة العربية السعودية افتراضياً بالشراكة بين الأمانة السعودية لمجموعة العشرين واللجنة الأولمبية العربية السعودية.

وقام وفد من اللجنة بزيارة مقر القنصلية العامة اليابانية بدبي في الـ 17 من مارس الماضي، للوقوف على آخر استعدادات مدينة طوكيو التي تستضيف فعاليات دورة الألعاب الأولمبية الصيفية، وشاركت باجتماع الجمعية العمومية الـ39 للمجلس الأولمبي الآسيوي، والذي شهد إعلان المدينتين المستضيفتين لنسختي دورة الألعاب الآسيوية، والتي ستقام عامي 2030 و2034 على التوالي.