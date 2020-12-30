«الإمارات للدراجات».. اختصار الزمن بأعظم الإنجازات

أبوظبي (الاتحاد)

وضع فريق الإمارات للدراجات للمحترفين بصمة كبرى في طواف فرنسا الدولي العريق، بإحرازه اللقب الكبير ليكتب التاريخ بأحرف من ذهب، متحدياً جائحة كورونا، ومسجلاً الإنجاز الأبرز في رياضة الإمارات خلال العام 2020، حيث أقيم السباق وسط إجراءات مكافحة الفيروس ليرفرف علم الإمارات عالياً على منصة التتويج.

وتأتي روعة الإنجاز مع تكوين الفريق قبل أربع سنوات، إذ تم تأسيسه بأهداف واضحة في 2016، وخُطط له بأن يحقق الحلم بعد خمس سنوات، لكنه اختصر الزمن وعانق المجد مبكراً، ليكتب فصلاً جديداً من التفوق الإماراتي الذي يسبق الزمن في إمارات اللا مستحيل، وتحقيق الأحلام في المجالات كافة.

وأكد مطر سهيل اليبهوني رئيس مجلس إدارة فريق الإمارات للدراجات للمحترفين، رئيس مجلس إدارة نادي أبوظبي للدراجات، أن فوز فريق الإمارات بلقب طواف فرنسا الدولي، هو ثمرة دعم القيادة الرشيدة للرياضة بشكل عام، والدراجات على وجه الخصوص، الذي هو أكبر حافز للإبداع والتميز، مشيراً إلى أن هذا الإنجاز شكل إضافة مهمة إلى سجل الإنجازات الرياضية الإماراتية، كونه الأول في هذه الرياضة العالمية ذات الصيت الواسع.

وقال: فريق الإمارات هو مشروع كبير ينفذ على مراحل وبأهداف متعددة، تتضمن تفاصيله تعزيز الوعي الصحي في المجتمع، وإلهام الجيل الجديد من الدراجين الإماراتيين في رياضة الدراجات للمضي قدماً لتحقيق طموحاتهم، وأيضاً الفوز بلقب طواف فرنسا العريق والشهير، والذي يمثل التتويج به نقلة نوعية للفريق والبطل.

وأضاف: لقد رفع هذا الانتصار التاريخي سقف طموحات الفريق، والذي بات القوة الكبرى في الساحة، وعليه الحفاظ على هذا المكسب بمزيد من العمل والمثابرة ليواصل سلسلة إنجازاته في المستقبل.

وأوضح: «فخورون بهذا الانتصار، فقد كان الفريق في الموعد مع هذا الإنجاز التاريخي لعدة عوامل، حيث تم استقطاب خيرة الدراجين الذين يتمتعون بقوة إرادة وإصرار على بلوغ الأهداف، وتوفرت لهم كل مقومات النجاح؛ من تدريب ومعسكرات ومشاركات في مختلف السباقات لرفع المستوى البدني والفني، وتعزيز العمل الجماعي وبروح الفريق الواحد، لينعكس كل ذلك إيجاباً على الأداء طوال السباقات التي شارك فيها، وتجلت خلال مراحل طواف فرنسا، وفي كل مراحله شهدنا الروح العالية التي يؤدي بها أفراد الفريق بجماعية وعزيمة، جعلتهم ضمن الصدارة في مراحل عديدة، ليخرج الفريق مخزون لياقته البدنية والفنية في المرحلة الأخيرة، محرزاً المركز الأول عن جدارة عبر حصول دراج الفريق السلوفيني تيدي بوجاتشار على المركز الأول، والذي نجح أيضاً في اقتناص القميص الأصفر وصدارة الترتيب العام والفوز بالقميص الأبيض وكذلك القميص الأحمر».

وتابع: فريق الإمارات قدم صورة مثالية وملهمة للدراجين في الدولة، وسنعمل على الاستفادة منها في فريق نادي أبوظبي للدراجات من خلال ورش عمل مشتركة، ومعايشة لدراجي النادي مع نجوم فريق الإمارات، من أجل تطوير مستوياتهم الفنية والبدينة؛ كون طريق الانضمام لفريق الإمارات مفتوحاً أمامهم، وهذا يحتاج إلى عمل دؤوب ومثابرة وجهود مضاعفة، واتباع الأسلوب الاحترافي في الجوانب كافة لبلوغ المستويات العالمية، ومن جانبنا سنوفر لهم كل متطلبات النجاح.

وشدد اليبهوني على أن الفريق سيمضي بقوة خلال الفترة المقبلة؛ لأن ما تحقق يمثل محطة تاريخية مهمة ونقلة نوعية كبيرة، وسنعمل من أجل تسجيل المزيد من الانتصارات والنجاحات في السباقات العالمية، موضحاً أن الإنجاز يحمل قيمة حقيقية مهمة لنجاح التخطيط والتنفيذ، ولمواصلتها من أجل الحفاظ على المكتسبات والإنجازات، والعمل على تحقيق أفضل المشاركات، وأهم الإنجازات للإمارات في المسيرة المقبلة.

أصغر بطل خلال 116 عاماًً

بات تيدي بوجاتشار، متسابق فريق الإمارات بطل طواف فرنسا الدولي، أصغر دراج يحقق اللقب خلال 116 عاماً، وذلك بعد أن حقق المركز الأول في ثلاث مراحل، هي التاسعة والخامسة عشرة والعشرون، ليحتفظ بالقميص الأبيض لأفضل دراج شاب، والقميص الأحمر للسباقات الجبلية، والأصفر لصدارة السباق.

3.385

قطع فريق الإمارات مسافة 3.385 كم خلال مشاركته في طواف فرنسا، مدعوماً بجهود أعضاء الفريق الذي يضم 7 أفراد، والذين خاضوا التحدي بروح الفريق الواحد، وبهدف الفوز بالتصنيف العام من خلال الدراج بوجاتشار، حيث نجح دراج الفريق ألكسندر كريستوفر بالمرحلة الأولى، وتواصلت الإنجازات عبر بوجاتشار في ثلاث مراحل أخرى، في سباق امتد لـ 21 مرحلة.