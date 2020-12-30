«الجودو» يختتم إعداده لـ«الماسترز» بمعسكر رومانيا

أبوظبي (الاتحاد)

أوضح محمد بن ثعلوب الدرعي رئيس اتحاد المصارعة والجودو، أن الاتحاد يسعى للتعاقد مع مدرب جديد للمنتخب الأول للجودو، خلفاً للمدرب الراحل المالدوفي فاسيل كولا قبل انطلاقة دورة طوكيو للألعاب الأولمبية، التي تبدأ في 23 يوليو المقبل، وذكر أن اللجنة الفنية ما زالت تدرس الترشيحات المقدمة لاختيار مدرب جديد يتناسب ومتطلبات المرحلة المقبلة، التي يبرز خلالها المشاركة في دورة طوكيو، إضافة إلى استحقاقات الاتحاد الدولي للجودو، الذي أعلن استئناف نشاطه اعتباراً من يناير المقبل وفقاً للبروتوكول الصحي.

وقال محمد بن ثعلوب الدرعي: المنتخب الأول للجودو اختتم أمس الأول معسكره الدولي الذي أقامه في محافظة أنطاليا التركية، بجانب منتخبات أذربيجان، جورجيا، بيلاروسيا، مالدوفا، إسرائيل وتركيا، وحقق نتائج إيجابية استعداداً للمشاركة في بطولة الماسترز التي تنطلق 8 يناير المقبل في الدوحة، بمشاركة أكثر من 66 دولة، ويشارك فيها من العرب بجانب منتخبنا، المغرب وتونس.

محمد بن ثعلوب

وأضاف: يمثل منتخبنا في «الماسترز» اللاعبان فيكتور الذي يشارك في منافسات وزن تحت 73 كجم، وإيفان في وزن تحت 100 كجم، وتسبق المشاركة معسكر إعدادي لمدة أسبوع في رومانيا قبل التوجه للمشاركة في البطولة.

وكشف الدرعي أن الاتحاد يسعى للتعاقد مع مدرب من اليابان لتدريب منتخبات المرحل السنية خلال الفترة القليلة القادمة، ويأتي ذلك من منطلق الاهتمام الذي يوليه الاتحاد بفرق المراحل العمرية من الأشبال والناشئين والشباب، والتي تمثل قاعدة انطلاقة اللعبة ومستقبلها.

وأكد الدرعي أن التعاقد مع مدرب جديد للفئات العمرية، يمثل امتداداً لاتفاقية التعاون بين الاتحاد وجامعة توكاي اليابانية العريقة، التي وقعت في عام 2014، مع مساهمة شركة تطوير النفط اليابانية «إنبكس»، وقد شهدت الفترة الماضية العديد من الزيارات الرياضية بين البلدين الصديقين. وشكر رئيس اتحاد المصارعة والجودو المدربين المتعاونين، الذين ساهموا في إعداد المنتخبات خلال المرحلة السابقة، وساهموا في تحقيق نتائج رائعة على كافة المستويات، كما شكر أنديتهم على تعاونها مع الاتحاد.