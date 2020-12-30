«آسيوي الشطرنج» يختتم آخر «معسكرات 2020»

أبوظبي (الاتحاد)

اختتم الاتحاد الآسيوي للشطرنج معسكراته التدريبية لعام 2020، والتي أقيمت عبر تقنية الاتصال المرئي من خلال تطبيق زووم، حيث كان المعسكر التدريبي المخصص للفتيات النخبة تحت 14 سنة من ممثلي أعضاء دول القارة الآسيوية هو الأخير، وشهد المعسكر الذي استغرق أسبوعين حضوراً لافتاً من أفضل لاعبات آسيا.

وفي كلمته خلال حفل الختام الافتراضي، أعرب هشام الطاهر الأمين العام للاتحاد الآسيوي عن فخر واعتزاز الشطرنج بالنتائج المميزة التي يحققها أبناء القارة على الصعيد العالمي، مثمناً دور الاتحادات الوطنية والأطراف ذات العلاقة، وفي المقدمة اللاعبات واللاعبون أنفسهم، على جهودهم التي تعكسها النتائج المشرفة.

وأعرب عن حرص مجلس الإدارة على ضرورة الاهتمام بالنشء ورعايتهم للوصول إلى الأهداف المرجوة، شاكراً فريق العمل الذي أشرف على نجاح المعسكر وعلى رأسهم المهندس سامي السفاريني مدير المشروع ورئيس الشؤون الفنية بالاتحاد الآسيوي، ورزان الشعيبي التي قدمت الدعم الفني لإنجاح الحدث.

من جانبها، أشادت الخه كاديموفا أمين‏‭ ‬عام‭ ‬لجنة‭ ‬المرأة‭ ‬بالاتحاد‭ ‬الدولي‭ ‬للشطرنج‭ ،‬بمبادرات‭ ‬الاتحاد‭ ‬الآسيوي‭ ‬للشطرنج‭ ‬النوعية‭ ‬التي‭ ‬تميزت‭ ‬بها‭ ‬عن‭ ‬نظيراتها‭ ‬من‭ ‬حيث‭ ‬الإبداع‭ ‬والتنوع‭ ‬في‭ ‬الطرح‭.