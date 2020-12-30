«الرياضات الإلكترونية» يناقش استعدادات «العربية الأولى»

أبوظبي (الاتحاد)

عقد مجلس إدارة الاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية اجتماعه الدوري، برئاسة الأمير فيصل بن بندر بن سلطان بن عبدالعزيز آل سعود رئيس الاتحاد، وبحضور الأمير عمر بن فيصل رئيس الاتحاد الملكي الأردني، إلى جانب أعضاء مجلس الإدارة: انتصار الزعابي «الإمارات»، أحمد شيخ روحه «تونس»، شريف عبدالباقي «مصر»، أحمد عباس الحسني «العراق»، ناصر المجالي «الأردن»، ريان خليل «لبنان».

وأكد هشام الطاهر، الأمين العام للاتحاد العربي للرياضات الإلكترونية، أن الاجتماع شهد اعتماد عضوية عدد من الاتحادات الوطنية من الكويت والبحرين وموريتانيا وليبيا، وتقرر تشكيل لجنة الشراكات الاستراتيجية برئاسة فيصل بن بندر رئيس الاتحاد، ولجنة الإعلام برئاسة شريف عبدالباقي، ولجنة العضوية برئاسة الأمين العام.

وتمت مناقشة تصورات البطولة العربية الأولى في الرياضات الإلكترونية عبر الإنترنت، على كأس جامعة الدول العربية واعتماد روزنامة أنشطة الموسم القادم، وتنظيم دورة تنظيم الأحداث والفعاليات في الرياضات الإلكترونية، بالتعاون مع الاتحاد السعودي للرياضات الإلكترونية والذهنية، ودورات توعية الأهالي في إطار الخدمة المجتمعية للاتحاد، مع تنظيم دورات عن بُعد لمنظمي الألعاب الإلكترونية، بهدف تأهيل المنظمين للرياضات الإلكترونية، وفقاً للمعايير الدولية المعتمدة.

وتقرر تعيين الخبير القانوني الكويتي رشيد حمد العنزي مستشاراً قانونياً للاتحاد العربي، نظراً لخبراته الواسعة ولكونه المستشار القانوني للمجلس الأولمبي الآسيوي، ومحكماً في المحكمة الرياضية الدولية.