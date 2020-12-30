العين والجزيرة.. «النزال الأخير»

معتز الشامي (دبي)

يحل الجزيرة ضيفاً على العين في مباراة «ديربي» من نوع خاض، تجمع كلا الفريقين على استاد هزاع بن زايد عند الساعة الثامنة مساء وتشهد المواجهة المرتقبة، ظروفاً استثنائية، لأسباب عدة، أولها أن تلك المواجهة ستكون الأخيرة بين كلا الفريقين في عام 2020، وقبل الدخول في عام 2021.

وثانياً لطموح أصحاب الأرض، في دخول «توب 4»، بالنسبة للمنافسة على الصدارة، بعدما تراجع العين طيلة الفترة الماضية، وابتعد عن موقعه الطبيعي ضمن الموجودين في فلك المنافسة، حيث يقبع حالياً في الترتيب الخامس للدوري برصيد 19 نقطة، مقابل سيطرة الجزيرة وعودته القوية للمنافسة على الصدارة، حيث بات الآن في الوصافة برصيد 26 نقطة وبفارق المواجهات المباشرة عن الشارقة المتصدر برصيد النقاط نفسه.

هذا ما سيدفع الجزيرة للعب بدوافع الفوز، رغم الغيابات المؤثرة في صفوفه، حيث يغيب عنه الصربي ميلوس ومحمد العطاس، وهو ما قد يسبب مشكلات دفاعية للضيوف، مقابل تعافي القافلة البنفسجية وعودة المصابين خلال الفترة الماضية.

وبالنظر للمواجهات المباشرة بين الفريقين، نجد أن العين قد فاز مرة واحدة فقط في آخر 6 مواجهات أمام الجزيرة بدوري الخليج العربي (تعادل 1 - خسر 4)، حيث يسعى «الزعيم» لوضع حد للتفوق الجزراوي، فيما يعتبر الجزيرة أكثر فرق دوري الخليج العربي فوزاً على العين برصيد (10) مرات فوز، وأكثر من هز شباكه عبر (41 هدفاً).

ومن حيث إحصائيات اللاعبين في تلك المواجهة، سجل علي مبخوت 10 أهداف وصنع 2 في آخر 8 مواجهات أمام العين بدوري الخليج العربي، كما سجل اللاعبون المواطنون 32 هدفاً مقابل 48 هدفاً للأجانب، خلال مواجهات الفريقين في دوري الخليج العربي.