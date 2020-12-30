اتحاد كلباء وحتا.. «شيء من الخوف»

فيصل النقبي (كلباء)

بين السطور في التصريحات الصادرة عن خورخي دا سيلفا مدرب اتحاد كلباء وفلاديمير مدرب حتا ما يشير إلى حالة من الخوف، المرتبط بالمواجهة المقررة بينهما اليوم، رغم أن أصحاب الأرض في وضع أفضل على جدول الترتيب في الدوري برصيد 18 نقطة وضعته في المركز السابع مع أفضل محصلة له خلال تاريخ مشاركته في عصر الاحتراف مع إضافة مميزة من المستوى الفني، الذي نال تقدير الجميع وآخره أمام العين في الجولة الماضية، والذي مكنه من الحصول على نقطة لها قيمة معنوية ممتازة، لكونها جاءت من ملعب العين رغم غياب هدافه ملابا بسبب الإيقاف 3 مباريات.

وكانت المخاوف التي تحدث عنها مدرب كلباء نابعة، مما اعتبره درجة كبيرة من التطور الفني لفريق حتا رغم أنه لا يفوز وفي المركز الأخير، حيث دعا إلى الحذر من الإعصار.

وفي جانب حتا، فقد تحدث المدرب صراحة عن محاولاته لعلاج حالة الخوف في بعض الأحيان لدى اللاعبين رغم المستوى الفني الجيد، وذلك حتى ينجح الفريق بتجاوز الواقع الحالي في الدوري؛ لأنه اكتفى بنقطة وحيدة وضعته في المركز الأخير، حيث إن أي خسارة جديدة من شأنها أن تعرقل الجهود التي يقوم بها المدرب لتفادي أسوأ الاحتمالات المبكرة للاعتراف بأن الفريق أمام مصير مجهول في الدوري، خاصة إذا لم يتمكن من حصد أي نقطة إضافية مع نهاية الدور الأول للدوري. وسعى فلاديمير لتحفيز اللاعبين قبل اللقاء، وقال إن آخر مواجهة بين الفريقين في الدوري الموسم الماضي شهدت فوزه بهدف نظيف، وهو ما يعني أن يكون الطموح اليوم هو إعادة الماضي للوراء.