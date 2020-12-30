الفجيرة وخورفكان.. «مسافة النقطة»

الفجيرة (الاتحاد)

نقطة وحيدة تفصل بين الفجيرة وضيفه خورفكان في اللقاء المقرر مساء اليوم، والواقع المرتبط بهما يشير إلى أن الفوز يساوي 6 نقاط، لأن المحصلة ستكون مهمة وقد تؤدي إلى واقع أفضل لهما في جدول الترتيب حتى لو تم تصنيف اللقاء بأنه عبارة عن «ديربي» بينهما، وهو الأمر الذي تحدث عنه جوران مدرب الفجيرة قبل اللقاء، حيث قال إنه يعتبر بين فريقين تفصل بينهما نقطة واحدة فقط في جدول الترتيب ومسافة قريبة من الكيلومترات بين المنطقتين.

ويبدو التفاؤل كبيراً لدى لاعبي الفجيرة بملعبهم، الذي شهد حصادهم المتمثل في 7 نقاط من خلال الفوز في مباراتين على حساب حتا 1 - 0 وشباب الأهلي 3 - 2 والتعادل الوحيد في الدوري أمام العين 1-1، رغم أن شباكه استقبلت 25 هدفاً في 11 مباراة كثاني أضعف دفاع في المنافسة، وهو ما دفع مدربه جوران للقيام بجملة من ترتيبات التصحيح للأخطاء التي حدثت وآخرها أمام الوحدة والتي خسرها الفريق 1-2، كما أن جوران قام بتذكير المنافس بأنه كان مدربه السابق ويعرف كل تفاصيله، التي يمكن أن يطوعها لمصلحة فريقه.

وفي خورفكان تتشابه الصورة إلى حد كبير مع ما يجري في الفجيرة؛ لأن المدرب كايو زاناردي تحدث أيضاً عن قيمة كبيرة لما يمكن أن يحدث لفريقه لو نجح بتحقيق الفوز اليوم، خاصة أن حصاده الإيجابي في الدوري بفوزين خارج ملعبه على حتا 3-2 وعجمان 2-1، يعني أن الفريق يملك القدرة الجيدة والممتازة على مواجهة ما يحدث أمام منافسيه على ملاعبهم لتعزيز رصيده الذي توقف في 8 نقاط بعد الخسارة الماضية من الوصل 0-1.