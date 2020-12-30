دوري الخليج العربي: «ديربيان» و«كلاسيكو» في افتتاح «تحديات 2021»

منير رحومة (دبي)

يفتتح دوري الخليج العربي العام الجديد 2021 غداً، بثلاث مباريات، في ختام الجولة الـ12، حيث يقام «ديربيان» من العيار الثقيل، و«كلاسيكو» مثير في اليوم الأول للعام الجديد، ليستمر التشويق في الجولة التي تنطلق اليوم، خاصة مع اشتداد التنافس بين الفرق، سواء في أعلى الجدول أو في أسفله.

وتنطلق أمسية الغد بـ«ديربي» قوي وساخن في «ملعب النار»، يجمع بين بني ياس الذي يعيش مرحلة إيجابية، بعدم الخسارة في أربع مباريات متتالية، ويحتل المركز الرابع في جدول الترتيب، ويطمح في الارتقاء إلى المقدمة، والمنافسة بجدية على الصدارة، خاصة أنه يبتعد بست نقاط فقط عن صاحب المركز الأول.

أما الظفرة الذي تعثر على ملعبه في الجولة الماضية، فيرغب بدوره في استعادة توازنه، والتقدم في الجدول لأن المركز العاشر لا يليق بإمكاناته، مما يرفع من أهمية النقاط الثلاث في مباراة الغد، ويزيد من قوة التنافس على نتيجة اللقاء.

«الديربي» الثاني في برنامج الغد يقام في زعبيل، ويجمع بين الوصل وشباب الأهلي، حيث يأتي لقاء الجارين في ظروف غير طبيعية للفريقين، بوجودهما في مراكز لا تتماشى وإمكاناتهما وتاريخيهما.

ويتقاسم الفريقان المركز نفسه بالرصيد نفسه من النقاط بـ15 لكل منهما، ويطمحان في مداواة جراحهما بانتزاع فوز ثمين في «الديربي» يرفع المعنويات، على أمل التقدم إلى المراكز العليا في الجدول، والخروج من منطقة وسط الترتيب.

ويعمل الوصل على الفوز في الجولة الماضية خارج الديار، من أجل مواصلة المشوار بروح انتصارية عالية، وحصد ثلاث نقاط جديدة، بينما لا يزال فريق «الفرسان» يبحث عن فوزه الأول منذ أربع جولات، علماً بأن المدرب الجديد مهدي علي لم ينجح في تعديل الصورة وتذوق الانتصارات في أول مباراتين له بالدوري.

وبالنسبة لـ«الكلاسيكو»، الذي يقام ضمن مباريات الجولة الـ12، فيجمع بين النصر والوحدة، في مواجهة حماسية لفريقين يملكان تاريخاً كبيراً وينافسان باستمرار من أجل الألقاب والبطولات.

ويدخل «العميد» بأمل تشديد الملاحقة على المتصدرين الشارقة والجزيرة، خاصة بعد أن تجاوز عثرة الخسارة على ملعبه، بالفوز على الظفرة في المنطقة الغربية.

أما «العنابي»، الذي يحتل المركز السادس، فيطمح في مواصلة النتائج الإيجابية، بعد العودة إلى سكة الانتصارات في الجولة الماضية، وبالتالي التقدم إلى مربع الصدارة، والاحتفاظ بأمل المنافسة على اللقب.

كرونسلاف: «القمة مُحفزة»

دبي (الاتحاد)

وصف الكرواتي كرونسلاف جوريتش مدرب النصر مواجهة فريقه المرتقبة أمام ضيفه الوحدة بالتحدي الجديد، وقال: «نستعد لخوض مباراة كبيرة أخرى وكلاسيكو أمام الوحدة، ونلتزم دائماً باحترام كل المنافسين»، لافتاً إلى أن ظروف الإصابات التي عانى منها «العنابي» في الفترة الماضية لن تقلل من حماس لاعبيه، ودافعهم الكبير في القدوم إلى ستاد آل مكتوم بهدف الفوز وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف: «طموح المنافس ورغبته في الفوز تدعم رغبة لاعبي فريقي في تقديم الأفضل، ودائماً ما تزيد المواجهات الكبيرة من تحفيز اللاعبين، ومن المهم الاستفادة من الأجواء الإيجابية التي يمر بها فريقنا حالياً واستثمارها لتحقيق نتيجة إيجابية».

وأشار مدرب «العميد» إلى جاهزية جميع عناصر فريقه في ظل غياب الإصابات باستثناء البرتغالي توزي الذي سيغيب عن مباراة الغد بداعي الإيقاف بعد نيله الإنذار الثالث في مباراة الجولة الماضية أمام الظفرة 2-0.

رازوفيتش: قتال 90 دقيقة

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

أكد الصربي فوك رازوفيتش مدرب الوحدة أنه لا يعد بالفوز، لكنه يعد بأن يقاتل فريقه في الملعب طوال 90 دقيقة، وأن يقدم أفضل ما عنده، معرباً عن ثقته الكبيرة في عناصر الفريق، وسعادته بعودة النجم إسماعيل مطر للمشاركة في التشكيلة، معتبراً أنه إضافة كبيرة ومهمة لـ«العنابي».

وقال: «المباراة مهمة جداً أمام النصر، وقد لعبنا أمامه قبل أسابيع عدة، ونعرفه جيداً، لا أريد الحديث عن المشاكل المتمثلة في الإصابات، لكن ما أؤكده أننا سنبدأ المباراة بالمجموعة الأكثر جاهزية، ولدينا عناصر شابة تتطور باستمرار، وطاقة إيجابية نسعى لأن تنعكس على المردود العام للفريق خلال هذه المباراة».

وأضاف: «مشاركة محمد برغش من البداية أو بقاؤه في الدكة يتحدد يوم المباراة، التي يجب أن نركز فيها بشكل على نقل الكرة والمنظومة الدفاعية واستثمار الفرص وألا نمنح المنافسة مساحات يشكل من خلالها تهديداً على مرمانا».

هيلمان: قوة وتركيز

مراد المصري (دبي)

أكد البرازيلي هيلمان مدرب الوصل، أن لديه الثقة في المجموعة بأكملها لتعويض الغيابات التي يتصدرها الثلاثي فابيو ليما وعلي صالح ونيريس، وقال: «الغيابات جزء من اللعبة، والكل جاهز للوجود في التشكيلة الأساسية، في المباراة الماضية قدم جورج دوبنج أداءً جيداً في الدفاع بعد عودته من الإصابة».

واعتبر المدرب أن المباراة تحتاج إلى اللعب بقوة والتركيز من أجل التفوق فيها، إلى جانب سعيه للعمل يومياً على تطوير بعض التفاصيل الصغيرة من أجل حصد النتيجة الإيجابية والأهم مواصلة تقديم الأداء الذي ظهر به الفريق في المباريات الأخيرة.

وأشار المدرب إلى أهمية السعي لوضع التكتيك المناسب من أجل هذا النوع من المواجهات، ومحاولة التركيز على كافة التفاصيل اللازمة من أجل تجاوز العقبات، مع السعي للاستفادة من كافة الأيام المتاحة قبل خوض اللقاء من أجل خوضها بكل جاهزية.

مهدي علي: تحسين الصورة

دبي (الاتحاد)

أكد مهدي علي مدرب شباب الأهلي أن مباراة فريقه مع الوصل مهمة في مشوار الدوري، حيث يسعى «الفرسان» إلى مواصلة اللعب بنفس الروح والأداء اللذين ظهر بهما في المباراة السابقة أمام بني ياس، والعمل على تحقيق الانتصار وحصد النقاط الثلاث.

وأضاف أن اللاعبين يعلمون أهمية الفوز في لقاء الغد، مبدياً ثقته الكبيرة فيهم لتقديم المستوى المطلوب الذي يليق بحقيقة إمكاناتهم.

كما أبدى مدرب شباب الأهلي ارتياحه لتحسن المنظومة الدفاعية، وتطبيق اللاعبين للتعليمات بدقة، متمنياً أن ينجح الفريق في تصحيح صورته والعودة إلى مكانه الطبيعي في جدول ترتيب الدوري.

وأوضح مهدي علي أن أحمد خليل ومحمد مرزوق وكارتابيا عادوا للتدريبات مع زملائهم بعد التعافي من الإصابة، إلا أن مشاركتهم ستتحدد بعد التدريب الأخير، لمعرفة مدى قدرتهم على اللعب.

إيسايلا: المنافس بوجهين!

مصطفى الديب (أبوظبي)

وصف الروماني دانييل إيسايلا مدرب بني ياس، منافسه في مباراة الغد، فريق الظفرة بالمتقلب وصاحب الوجهين المختلفين.

وقال إيسايلا في المؤتمر الصحفي أمس: «الظفرة يلعب بوجهين أحدهما جيد جداً ورائع، والآخر سيئاً، فتارة تجده يلعب كرة جميلة ومرة أخرى عكس ذلك، وعلينا الحذر لأننا لا نعرف أي وجه سنقابل».

وأضاف: «في كل الأحوال نحن مستعدون، وهدفنا الفوز وحصد النقاط الثلاث، حتى يكون الانتصار مسك الختام لعام 2020 بكل مشاكله».

وأعرب مدرب بني ياس عن سعادته بعودة اللاعب سلطان الشامسي، الذي غاب في المباراة الماضية بسبب الإيقاف، فيما أكد استمرار غياب حسن المحرمي لعدم اكتمال شفائه من الإصابة.

فيلسوفينتش: المسار الصحيح

أبوظبي (الاتحاد)

أكد الصربي أليكساندر فيلسيوفينتش مدرب الظفرة، أن لقاء بني ياس مهم للفريق؛ لأنه أمام منافس جيد ومكتمل الخطوط، مشيراً إلى أن فريقه يملك الرغبة لتحقيق نتيجة إيجابية، لكنه طالب لاعبيه بالأداء الجيد واستغلال المساحات، معتبراً أن المباراة ستكون قوية، وهي فرصة لفريقه ليظهر أنه قادر على العودة إلى المسار الصحيح.

وقال: «نفقد الرباعي خالد بطي للإيقاف لنيله 3 إنذارات، وإبراهيم سعيد وعمران الجساسي وخالد الدرمكي للإصابة، لكننا نستعد بشكل جيد لدينا البدلاء القادرين على تعويض الغيابات، وأشار إلى أن الدرمكي يُعد من اللاعبين المؤثرين مبيناً أنه في مرحلة الإعداد البدني تمهيداً لعودته إلى التدريبات».

وأشاد المدرب الصربي بالمهاجم جواو بيدرو المعار من الظفرة إلى بني ياس، وقال: «مهاجم جيد ومتمكن، ولاعبو بني ياس يستغلون المساحات حوله، لكنه رغم ذلك يبقى لاعباً ضمن فريق يملك لاعبين مميزين في جميع خطوط اللعب».