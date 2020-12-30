نجوم الكرة العالمية: شكراً الإمارات

دبي (الاتحاد)

بدأ كبار نجوم كرة القدم العالمية، بمغادرة الإمارات، بعد المشاركة في فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وحفل تتويج الفائزين في جائزة «دبي جلوب سوكر» العالمية الرائدة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام 12 على التوالي، بالتزامن مع المؤتمر.

يعود النجوم إلى تدريبات فرقهم وعملهم في الأندية، بعد قضاء عدة أيام حافلة في الدولة تضمنت حضور مؤتمر دبي الرياضي الدولي، الذي نظمه المجلس تحت شعار «كرة القدم في القمة»، وحفل جوائز «دبي جلوب سوكر» بجوار برج خليفة ولقاء الأصدقاء من اللاعبين القدماء والحاليين، وأيضاً قضاء إجازة عائلية في دبي، تزامناً مع حملة «أجمل شتاء في العالم».

وحرص النجوم على تقديم الشكر إلى دولة الإمارات، وإلى مدينة دبي ومجلس دبي الرياضي على تنظيم المؤتمر الدولي وحفل الجوائز العالمية في هذا الوقت بالذات، ودعوة النجوم للحضور والمشاركة في الحدث وتكريمهم تقديراً لإنجازاتهم الكروية، كما حرصوا على تقديم قمصان موقعة مع عبارات شكر، وارتدى روبرت ليفاندوفيسكي قميص مجلس دبي الرياضي، وأرسل رسالة فيديو يعبر فيها عن شكره وتقديره لحفاوة الاستقبال وعلى دعوته للمشاركة في المؤتمر وتكريمه في الحفل.

وقال أفضل لاعب في العالم لعام 2020 وبطل الخماسية مع بايرن ميونيخ: «شكراً دبي، وشكراً لمجلس دبي الرياضي على دعوتي إلى هنا، شكراً لكم على كل ما فعلتموه من أجلي.. لقد كان وقتاً رائعاً بالنسبة لي هنا، لقد كانت فترة قصيرة، لكن يجب أن أقول إنها كانت رائعة بسبب الجوائز ومؤتمر دبي الرياضي الدولي، لقد كان ذلك وقتاً رائعاً بالنسبة لي، وأنا فخور حقاً بالحصول على الجائزة، أراكم في المرة القادمة».

أما قلب دفاع برشلونة ومنتخب إسبانيا النجم جيرارد بيكيه، فأهدى مجلس دبي الرياضي قميصه مع نادي برشلونة وأرسل رسالة شكر عبر الفيديو قال فيها: «كان من دواعي سروري أن أكون هنا في دبي، لقد حظيت بتجربة رائعة في المؤتمر وحفل الجوائز، وقد أتيحت لنا الفرصة للقاء نجوم كرة القدم الآخرين وقضاء أيام قليلة رائعة هنا، أتمنى أن أراكم قريباً، وأن أعود إلى دبي في أقرب وقت ممكن».

كما تقدم الحارس الإسباني كاسياس بالشكر لدولة الإمارات بمناسبة زيارته إلى دبي، حيث تحدث في جلسة المؤتمر ونال جائزة أفضل مسيرة رياضي، والتقى زملاء وأصدقاء أعزاء من بينهم كرستيانو رونالدو وسيدورف، كما التقى الحارس الإيطالي الشهير والتر زنجا والمدافع الفرنسي مايكل سيلفستر، وغيرهم.

وقد أجمع المشاركون على روعة الحدث كونه يجمع بين الجانب الرياضي المتمثل في المؤتمر وحفل جوائز «دبي جلوب سوكر»، كما منحهم الفرصة للقاء الأصدقاء وقضاء إجازة رائعة مع العائلة والأصدقاء في أجمل مكان وأجمل طقس تكون خير خاتمة لعام حافل بالجهد والتعب والتحديات، كما عبروا عن رغبتهم في تكرار زيارة الدولة، سواء لحضور المؤتمر، أو للاستمتاع بإجازة شتائية رائعة.

جدير بالذكر أن الحدث استقطب حضور نجوم لم يكونوا من بين المتحدثين ولا المكرمين، لكنهم حرصوا على السفر من دولهم إلى دولة الإمارات والتواجد في دبي لحضور المناسبة، ومن بينهم أسطورة ليفربول السابق إيان راش وزوجته، وكذلك الملاكم البريطاني الشهير أمير خان وزوجته، والنجوم كلارينس سيدورف ومايكل سيلفستر ووالتر زنجا، وغيرهم من الإعلاميين والنجوم المقيمين في الدولة، والذين أسسوا مشاريع استثمارية رياضية فيها.