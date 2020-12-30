«بطل الشتاء» يرسم طريق لقب «الخليج العربي»

معتصم عبدالله (دبي)

تتركز الأنظار في الجولتين الأخيرتين للدور الأول لدوري الخليج العربي والمقررتين اليوم وغداً للجولة 12، ويومي 15 و16 يناير 2021 للجولة 13، على «المنافسة الرباعية» بين فرق الشارقة 26 نقطة، الجزيرة 26 نقطة، النصر 23 نقطة، بني ياس 20 نقطة، على لقب «بطل ووصيف الشتاء» في الموسم الحالي 2020- 2021.

ودائماً ما يرسم «لقب بطل أو وصيف الشتاء» خريطة الطريق نحو الفوز ببطولة الدوري في نهاية الموسم، وهو الأمر الذي تكرر في 11 موسماً على التوالي في المحترفين، توج فيها «بطل الشتاء» بلقب الدوري في 8 مرات، فيما نال «وصيف الشتاء» اللقب في ثلاث مناسبات أخرى مواسم 2009-2010 (الوحدة)، 2015-2016 (الأهلي)، 2017-2018 (العين).

وألغيت نتائج الدوري في الموسم الماضي 2019-2020 بداعي جائحة كورونا بنهاية الجولة 19، حيث تصدر وقتها شباب الأهلي الترتيب برصيد 43 نقطة، علماً أن «الفرسان» كان قد حسم مسبقاً لقب «بطل الشتاء» برصيد 32 نقطة متفوقاً على ملاحقه الشارقة «وصيف» الدور الأول برصيد 24 نقطة.

وتملك الفرق الأربعة المتنافسة على بطل «ووصيف الشتاء» في الموسم الحالي 2020-2021 حظوظاً متباينة مع بقاء جولتين على ختام الدور الأول، حيث يستضيف الشارقة المتصدر حالياً عجمان في الجولة 12، على أن ينهي الدور الأول بلقاء مضيفه اتحاد كلباء، في المقابل يلعب الجزيرة «الوصيف» برصيد 26 نقطة مباراتيه الأخيرتين في الدور الأول خارج القواعد أمام العين وخورفكان على التوالي.

ويخوض «العميد» صاحب المركز الثالث في الترتيب حالياً برصيد 23 نقطة والساعي لاستعادة اللقب الغائب لأكثر من ثلاثة عقود «اختبارات صعبة» أمام الوحدة باستاد آل مكتوم، ومضيفه شباب الأهلي باستاد راشد في ختام الدور الأول، بدوره يواجه بني ياس الرابع برصيد 20 نقطة الظفرة على «ملعب النار» والوحدة في الجولة الأخيرة.

ويعكس تقارب النقاط بين المتصدر والوصيف في الموسم الحالي قوة المنافسة المشتعلة منذ بداية الموسم، وهو الأمر الذي تكرر في أكثر من موسم في دوري المحترفين أبرزها موسم 2008-2009 للأهلي سابقاً على حساب الجزيرة بفارق المواجهات قبل أن ينجح «الفرسان» في حسم اللقب الأول في عهد الاحتراف، واقتصر الفارق على نقطتين فقط في الموسم التالي 2009-2010 بين الجزيرة 29 والوحدة 27، علماً أن الأخير نجح لاحقاً في التتويج بأول ألقابه في دوري المحترفين.

وتكرر التساوي في النقاط ما بين بطل ووصيف الشتاء في ثلاثة مواسم، وشملت إلى جانب 2008-2009، موسم 2017-2018 بين الوصل «بطل الشتاء» والعين «الوصيف» برصيد 25 نقطة لكل فريق قبل أن يحسم «الزعيم» اللقب بنهاية الموسم، وعاد تساوي النقاط للواجهة في موسم 2018-2019 بين الشارقة «بطل الشتاء» والعين «الوصيف» برصيد 31 نقطة، وهو ذات الموسم الذي شهد عودة «الملك» لمعانقة لقب الدوري بعد غياب أكثر من عقدين.