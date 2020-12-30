سولشاير: 15 جولة لا تكفي للفوز بلقب «البريميرليج»

القاهرة (الاتحاد)

خطف فريق مانشستر يونايتد فوزاً غالياً من فريق وولفرهامبتون، بهدف سجله النجم الإنجليزي ماركوس راشفورد في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع، في المباراة التي أقيمت بينهما مساء أمس الأول، في إطار الجولة الـ 16 للدوري الإنجليزي «البريميرليج». وقفز «الشياطين الحمر» إلى المركز الثاني في المسابقة برصيد 30 نقطة، وتبقى للشياطين الحمر مباراة مؤجلة.

وقال النرويجي أولي جونار سولشاير المدير الفني لمانشستر يونايتد، في تصريحات صحفية: «نحن محظوظون بعض الشيء، ولكن ما تحقق نستحقه؛ لأننا مارسنا ضغطاً مكثفاً على المنافس طوال المباراة».

ورداً على سؤال حول تسجيل الأهداف في أوقات متأخرة من المباريات، قال سولشاير: «تلك نقطة أصبحنا نتفوق فيها منذ بداية هذا الموسم، والحقيقة أنني أشعر بأن اللاعبين أصبحوا أكثر لياقة ذهنية وبدنية، ما يسمح لهم بتسجيل مثل هذه الأهداف المتأخرة».

وعلق قائلاً: «هذه المجموعة من اللاعبين قادرة على الذهاب إلى أبعد مدى هذا الموسم».

وعندما سأله أحد الصحفيين عن فرص يونايتد في الفوز بالدوري، رد قائلاً: «لا أحد يتحدث عن الفوز بالدوري بعد 15 مباراة فقط، علينا أن ننتظر إلى الجولة 30، فإذا ما استمر الوضع على ما هو عليه الآن، يمكننا الحديث وقتها عن المنافسة على اللقب».

وبشأن ما تردد عن احتمال إيقاف المسابقة لمدة أسبوعين بعد تأثر عدد من لاعبي بعض الأندية بالإصابة بفيروس كورونا، قال شولشاير: «لا أرى سبباً قوياً للقيام بذلك، ولاعبونا حريصون على اتباع كل الإجراءات الاحترازية المتعلقة بفيروس كورونا».

وتساءل قائلاً: «متى سنلعب إذن بقية المباريات، إذا ما توقفنا الآن»؟ جدير بالذكر أن مانشستر يونايتد لم يخسر أية مباراة في آخر 8 لقاءات لعبها في الدوري الإنجليزي هذا الموسم.