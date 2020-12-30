انطلاق المرحلة الثالثة من تطوير مدربي الأولمبياد الخاص

الشارقة (الاتحاد)

يطلق مجلس الشارقة الرياضي، ومؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، خلال الفترة من 6 إلى 20 يناير 2021، المرحلة الثالثة من برنامج تطوير الكفاءات التخصصية لمدربي الأولمبياد الخاص افتراضياً عبر منصة «زووم»، بالتعاون مع الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، وبرعاية الرئاسة الإقليمية للأولمبياد الخاص لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث تركز محاور المرحلة الثالثة على تأهيل مدربي الريشة الطائرة وفقاً للمعايير التدريبية للاتحاد الدولي للريشة الطائرة، وسيكون البرنامج لمنتسبي الأندية والمراكز الرياضية والهيئات التعليمية بإمارة الشارقة.

ويقدم الورش المحاضر جعفر إبراهيم أخصائي تدريب الريشة الطائرة الدولي ومدير تطوير في الاتحاد الدولي للريشة الطائرة، وتبدأ الورشة الأولى يوم الأربعاء 6 يناير 2021، وتتضمن برنامج «وقت الريشة برنامج الاتحاد الدولي للريشة الطائرة للمدارس»، وتقام الورشة الثانية في 13 يناير 2021 بعنوان «خصائص ومفاهيم تدريب الريشة الطائرة للاعبي الأولمبياد الخاص»، فيما ستكون الورشة الثالثة يوم الأربعاء 20 يناير 2021 تحت عنوان «الريشة الطائرة في الهواء من منظور العودة الآمنة للنشاط الرياضي»، وهى مبادرة الاتحاد الدولي للعبة، والتي تهدف إلى تشجيع اللعب على الأسطح الطائرة والصلبة والرملية والعشبية باستخدام ريشة جديدة صممت للعب في الهواء الطلق.