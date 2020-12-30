السعودية جاهزة لـ «آسيا 2027» بالتجربة المثيرة

الرياض (د ب أ)

دعا العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز فريق عمل الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، لمناقشة ملف كأس آسيا 2027، والذي يوضح رؤية المملكة لاستضافة هذه البطولة، مشيراً إلى أن المملكة تعتزم تقديم تجربة كروية لم يسبق لها مثيل، إذا استضافت كأس آسيا 2027. وقال الملك سلمان بن عبد العزيز، في كلمه له مساء أمس الأول، إن الأواصر التاريخية بين المملكة وكرة القدم، تعود إلى عقود من الزمن، متمثلةً بتاريخ حافل بالنجاحات والبطولات على مستوى القارة.

وتابع الملك سلمان: تعتزم المملكة في حال أتيحت لها الفرصة لاستضافة كأس آسيا 2027، تقديم تجربة كروية لم يسبق لها مثيل للملايين من عشاق هذه اللعبة في آسيا.

وأشار العاهل السعودي إلى أنه «نتطلع إلى توظيف شغفنا الكبير بكرة القدم كمحفز للنمو المستمر لهذه الرياضة، ودفع أهداف شركائنا في كرة القدم الآسيوية إلى الأمام».

من جانبه أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، أن المملكة حظيت باستضافة أفضل الرياضيين من مختلف الرياضات، وخاصة في كرة القدم، وذلك يأتي تجسيداً لعزمنا على أن تكون المملكة مركزاً عالمياً رائداً لمختلف الرياضات.

وقال ولي العهد: يسرني أن أتقدم باسم المملكة بدعم ملف ترشح المملكة لاستضافة كأس آسيا 2027، ونؤكد حرصنا الدائم على المضي قدماً لتحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030.

وأضاف: تنظيم كأس آسيا 2027 في المملكة لأول مرة على الإطلاق، يعد فرصة لصنع مستقبل كرة القدم في المملكة وقارة آسيا، حيث نتطلع بعزيمة وإصرار إلى فتح آفاق جديدة لكرة القدم الآسيوية.

وأزاح الاتحاد الآسيوي لكرة القدم، الستار عن تفاصيل الملف السعودي لاحتضان منافسات كأس آسيا 2027، والذي تضمن توفير 10 ملاعب.

وكان الاتحاد الآسيوي لكرة القدم أغلق باب الترشح لاستضافة البطولة في شهر يوليو الماضي، وتقدمت خمس دول لاستضافة كأس آسيا 2027؛ هي: السعودية وقطر وإيران والهند وأوزبكستان، ومن المنتظر إعلان الدولة الفائزة بتنظيم البطولة العام المقبل.