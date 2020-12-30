الذيد يحلق بإنجاز «خليجية الرماية»

الذيد (وام)

حقق نادي الذيد الرياضي إنجازاً جديداً مع نهاية عام 2020 في «البطولة الخليجية الأولى للرماية»، التي اختتمت افتراضياً أمس، محرزاً رقماً خليجياً وعربياً جديداً، حيث كسر لاعب النادي والمنتخب الرامي أحمد حسن الحفيتي الرقم العربي والخليجي، بتحقيقه 620 نقطة في فئة الناشئين وسط مشاركة كبيرة من المنتخبات الخليجية.

وفرض الحفيتي هيمنته على المركز الأول لفئة الناشئين، بالتغلب على رماة الخليج الرجال المتميزين على المستويين العربي والآسيوي.

وأشرف على تنظيم البطولة اتحاد الإمارات للرماية، واستمرت يومين وشاركت فرق نادي الذيد بـ 12 رامياً بينهم 6 رماة بندقية و 6 مسدس.

وأشاد سالم محمد بن هويدن رئيس مجلس إدارة نادي الذيد الرياضي، بنجاح البطولة ونجاح لاعب النادي في تحقيق رقم رياضي جديد، مشيراً إلى أن النادي لن يتوانى عن دعم الحفيتي وكافة لاعبي النادي في رياضة الرماية، بجانب تسخير كافة الإمكانات بالتعاون مع مجلس الشارقة الرياضي واتحاد الرماية، لتخريج أبطال يمثلون الدولة في كافة المحافل الدولية لرفع علمها عالياً.