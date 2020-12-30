شاهد رياضة: «الطاووس» الشرس!

عمرو عبيد (القاهرة)

حقق ليدز يونايتد أكبر فوز له في النسخة الجارية من «البريميرليج»، بعدما سحق وست بروميتش بخماسية نظيفة، في الجولة 16 من البطولة، وهو الانتصار الثاني على التوالي لـ «كتيبة بيلسا»، والسابع له في الدوري الإنجليزي حتى الآن، وتُعد هذه «الخماسية» الثانية له، بعد فوزه بنتيجة 5/‏‏2 على نيوكاسل، بجانب رباعيته في شباك فولهام، في لقاء انتهى بانتصار صعب بنتيجة 4/‏‏3 في الأسبوع الثاني.

ورغم تراجع ترتيب «الطاووس» في جدول الدوري، إلا أن خط هجومه يحتل مرتبة متقدمة جداً بين الفرق الإنجليزية، بعدما أحرز 30 هدفاً في 16 مباراة، بمعدل يكاد يقترب من هدفين/‏‏ مباراة، لكن الأمر يختلف تماماً على الصعيد الدفاعي، لأن شباكه استقبلت 30 هدفاً أيضاً، وهو ما يتماشى مع فكر الأرجنتيني مارسيلو بيلسا، الذي اعتاد على لعب المباريات المفتوحة هجومياً، مهما كانت قوة الفريق المنافس، إلا أن هذا الأمر يعرضه لخسائر فادحة أيضاً!

ليدز عاد لمنافسات «البريميرليج» بعد غياب 17 عاماً، وعانى كثيراً في السنوات الأخيرة له في الدوري الإنجليزي، قبل هبوطه إلى «شامبيونشيب»، بعد احتلاله المركز 19 في موسم 2003/‏‏2004، إلا أن النسخة التي سبقتها، 2002/‏‏2003، شهدت تسجيله نتيجة قياسية رائعة، على حساب تشارلتون أتلتيك، في الجولة 32 آنذاك، حيث مزق شباكه بـ«نصف درزن» من الأهداف، مقابل هدف وحيد.

في ذلك الموسم، احتل «الطاووس» المركز 15، وحقق الفوز في 14 مباراة فقط، إلا أن هذا الفوز كان الأفضل على الإطلاق في تلك الحقبة، بعدما توهج الثنائي الأسترالي، مارك فيدوكا وهاري كيويل، إذ سجل الأول «هاتريك» مقابل هدفين للثاني، وأكمل إيان هارت «السداسية»، والغريب أن كيويل وفيدوكا، رحلا فوراً عقب هبوط «الطاووس» في الموسم التالي، ورغم تلك الشراكة الناجحة داخل الملعب، وصف كلاهما علاقته بالآخر بـ«السيئة»، بل إنهما لم يتبادلا الحديث معاً منذ عام 2013 حتى الآن!