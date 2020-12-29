رسالة إنفانتينو إلى «عموري»: ننتظر عودتك لأن الكرة تحتاج إلى الموهوبين

دبي (الاتحاد)

التقى السويسري جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم، عمر عبدالرحمن نجم المنتخب والجزيرة، خلال حضوره أحد حصص تأهيل للاعب بمركز «فيفا الطبي بدبي»، وتمنى رئيس الفيفا الشفاء العاجل لـ «عموري»، والعودة إلى الملاعب، حيث خصه بكلمات لرفع المعنويات، وتشجيعه على إكمال مرحلة العلاج، واستئناف اللعب، وخاطبه قائلاً: كرة القدم بحاجة إلى اللاعبين الموهوبين، وأنت أحد المتوجين بجائزة أفضل لاعب في آسيا. ننتظر شفاءك وعودتك إلى الملاعب، وأتمنى أن نشاهدك تواصل مشوارك بكل ثبات. ويذكر أن عمر عبدالرحمن عاد مؤخراً من رحلة علاج في إسبانيا، ويواصل حالياً مرحلة التأهيل، استعداداً للعودة إلى التدريبات قريباً مع الجزيرة، على أمل اللحاق بالدور الثاني لدوري الخليج العربي.