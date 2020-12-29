«المحترفين» تعتمد استراتيجية 2020-2030

أبوظبي (الاتحاد)

اعتمد مجلس إدارة رابطة المحترفين، الخطة الاستراتيجية 2020-2030، والتي من المقرر الإعلان عن تفاصيلها في الأيام المقبلة، جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري السادس للموسم.

ترأس الاجتماع عبدالله ناصر الجنيبي رئيس مجلس الإدارة، وتم خلاله الاطلاع على البرنامج التدريبي لرابطة المحترفين للموسم الجاري، والخطة التسويقية للعبة فانتاسي دورينا والموقع الرسمي للرابطة.

واطلع المجلس على تحضيرات مباراة كأس سوبر الخليج العربي التي تجمع الشارقة وشباب الأهلي 22 يناير 2021، على استاد آل مكتوم بنادي النصر، حيث تم تقديم عرض مفصل حول الفعاليات والمبادرات المرتبطة بالحدث.