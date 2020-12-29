الغساني ينتقل إلى «الفرسان» في «الشتوية»

محمد سيد أحمد (أبوظبي)

علمت «الاتحاد» أن يحيى الغساني لاعب الوحدة، أصبح قريباً من الانتقال إلى شباب الأهلي خلال «الميركاتو الشتوي»، حيث اقتربت الصفقة من النهاية، وتفاوتت مشاركة اللاعب الذي يملك مهارة عالية مع «العنابي» هذا الموسم، حيث لم تتجاوز مشاركته أساسياً 3 مباريات فقط، و4 لقاءات أخرى من «الدكة».

ولعب «الفرسان» دوراً في تكوين الغساني «22 عاماً»، بعد اكتشافه عبر أكاديمية مانشستر يونايتد في تجربة دامت لشهرين، قبل أن ينتقل إلى الوحدة صيف 2018، وقبل أن يكتمل موسمه الأول، تم تمديد عقده حتى 2023، وخاض 34 مباراة بقميص «أصحاب السعادة» في دوري الخليج العربي، وسجل 4 أهداف منها هدف هذا الموسم.

يذكر أن الغساني كان مطلوباً في أكثر من ناد أوروبي، مثل بيرنلي الإنجليزي وبرشلونة الإسباني، لكن لم يكتب له النجاح في الاحتراف أوروبياً.

من جهة أخرى، يعود إسماعيل مطر لقيادة الوحدة أمام النصر بعد غد، ضمن «الجولة 12»، وربما يتواجد معه المهاجم السلوفيني تيم ماتافز، في حال أكد الجهاز الطبي تعافيه من إصابته العضلية وقدرته على المشاركة، بينما يتواصل غياب البرازيلي لوفانور الذي شكو من تمدد في الرباط الداخلي، يغيبه بفترة ليست بالقصيرة، وهو ما يجعل إمكانية استبداله قائمة في الانتقالات الشتوية، باستثناء ذلك فإن جميع العناصر الأخرى ضمن خيارات الصربي فوك رازوفيتش مدرب الفريق لاختيار التشكيلة المناسبة لخوض المباراة التي يسعى للفوز بها ودخول مرحلة التوقف المقبلة في وضع جيد.