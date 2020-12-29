عجمان.. «أزمة هجومية» أمام الشارقة

رضا سليم (دبي)

يواجه عجمان أزمة جديدة في مباراته أمام الشارقة، ضمن «الجولة 12» لدوري الخليج العربي، ليتواصل مسلسل المشاكل التي يعاني منها «البرتقالي» منذ بداية الموسم، بسبب الإصابات المتكررة، خاصة في الدفاع الذي يتغير كل مباراة، فيما ظهرت مشكلة جديدة في الهجوم، بسبب غياب الغاني وليام أوسو للطرد في مباراة الجزيرة، والجامبي أبوبكر تراولي للإصابة، بالإضافة إلى استمرار غياب وليد اليماحي الظهير الأيسر وحميد عبدالله لاعب الوسط للحصول على البطاقة الصفراء الثالثة، وإصابة حسين عبدالرحمن وحسن عبدالرحمن.

ويبحث الجهاز الفني بقيادة أيمن الرمادي عن البدلاء، خاصة من «الرديف»، بالإضافة إلى الحلول الهجومية، من خلال الدفع براشد حسن، والاستعانة بالبرازيلي جوستافو لاعب الوسط للتقدم إلى الأمام، والدفع بعصام فايز وعصام سحتيت في الوسط.

وأكد محمد حسين مدير الفريق، أن الجهاز الفني يحاول ترتيب الأوراق من جديد، في ظل العدد الكبير من الغيابات، سواء للإصابات أو الإيقاف، وليس أمامهم إلا البحث عن «البديل الجاهز»، نظراً لأن «البرتقالي» يواجه مشكلة كبيرة في الهجوم لغياب الأجانب وتغيير التشكيلة كل مباراة يؤثر بالسلب على أي فريق.

وأشار إلى أن عجمان يستعد بالمجموعة الموجودة والصف الثاني، وقال: ندرك أننا نواجه فريقاً قوياً، ولكن علينا أن نتعامل مع الموقف، في حدود الإمكانات المتاحة، ولدينا ثقة في المجموعة، خاصة أن «البرتقالي بدأ في تقديم العروض الجيدة خلال المباريات الأخيرة، رغم أن النتائج الإيجابية لا تزال غائبة».