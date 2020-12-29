«دبي الرياضي الدولي» و«جلوب سوكر» حديث العالم

دبي (الاتحاد)

تابع الملايين من المشاهدين من مختلف القارات فعاليات مؤتمر دبي الرياضي الدولي، عضو «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، وحفل تتويج الفائزين في جائزة «دبي جلوب سوكر» العالمية الرائدة، التي ينظمها مجلس دبي الرياضي للعام 12 على التوالي، بالتزامن مع المؤتمر الذي نظمه المجلس تحت شعار «كرة القدم في القمة» بجوار برج خليفة.

كما سلطت وسائل الإعلام العالمية الضوء على المؤتمر والحفل، حيث خصصت صفحاتها كاملة للحديث عن النجاح الكبير الذي حققه المؤتمر الدولي، ومن أبرزها صحيفة «ماركا» الإسبانية، وسبورزا الألمانية، وذا ماليزيان ريزيرف الماليزية، وقناة سكاي سبورت الإيطالية، وذا سن الأيرلندية، وأريزونا الأسترالية، وفانجارد النيجيرية، وغيرها الكثير من الصحف والقنوات التلفزيونية في مختلف بلاد العالم مثل فرنسا، والهند وإندونيسيا والصين والإكوادور والمكسيك والولايات المتحدة الأميركية وكندا، لتنتشر أخبار المؤتمر في مختلف قارات العالم.

كما اشتعلت وسائل التواصل الاجتماعي بالأخبار والتعليقات على الحدث من الحسابات الرسمية وغير الرسمية في أكثر من 200 دولة حول العالم، ومن بينها حسابات النجوم والأندية المشاركة والفائزة، التي يزيد عدد متابعيها على مليار متابع على منصات إنستجرام وتويتر وفيسبوك، الذين تابعوا لقطات مصورة وأفلاماً عن الحدث الذي يعد أول مؤتمر وحفل جوائز يتم تنظيمه بالحضور المباشر منذ بداية الجائحة، ويعد حساب كريستيانو رونالدو أبرز الحسابات متابعة في العالم على كافة منصات التواصل الاجتماعي، وقد زاد عدد متابعيه 800 ألف شخص خلال الأيام الثلاثة الأخيرة، أثناء حضوره المؤتمر وتتويجه في دبي بجائزة لاعب القرن، ليصل عدد متابعيه على إنستجرام أكثر من 249 مليوناً، وفي تويتر أكثر من 90 مليوناً، وفي الفيسبوك 124 مليوناً.

ووصل عدد المتابعين لأخبار المؤتمر والحفل على منصة إنستجرام أكثر من 580 مليون متابع، فيما وصل عدد المتابعين على منصة تويتر إلى 168.8 مليون، وفي منصة فيسبوك وصل عدد المتابعين إلى 295.5 مليون متابع.

وبث تطبيق «تيك توك» فعاليات المؤتمر والحفل مباشرة على تطبيقه، الذي يتابعه مئات الملايين في مختلف بلاد العالم، حيث وصل عدد المتابعين للحدث على تيك توك أكثر من 17 مليون متابع، كما تداول أصحاب الحسابات من المؤثرين على تيك توك لقطات من المؤتمر والحفل.

وأشاد نجوم الرياضة العالميين من المتحدثين والحضور بالمؤتمر بدبي، حيث أكدوا حرصهم على زيارة دبي في أوقات مختلفة سنوياً للتمتع بإجازة مع العائلة والأصدقاء، وعبر الهداف البولندي الشهير روبرت ليفاندوفيسكي نجم وهداف فريق بايرن ميونيخ الألماني، عن رغبته الشديد بالبقاء للإقامة في دبي، لما شاهده فيها من روعة البناء والهندسة المعمارية والمعالم السياحية والأمن والأمان فيها، وقال ليفاندوفيسكي بعد تتويجه بجائزة أفضل لاعب في العالم لعام 2020: «أنا أحرص على زيارة دبي باستمرار، وكل عام يزيد حبي لها، فهي مدينة متجددة دائماً، كما أن الطقس هنا جميل، أنا حقاً أريد البقاء هنا والاستمتاع بالأجواء الرائعة في دبي».

ويستقطب مجلس دبي الرياضي دائماً أبرز نجوم الرياضة العالميين من خلال الفعاليات والمؤتمرات التي ينظمها سنوياً، والتي تزيد من فرص تواجدهم في دبي للزيارة أو الإقامة فيها وتحفزهم لفتح مشاريع تجارية، تزيد الفرصة لتعزيز علاقتهم مع المدينة وأفراد المجتمع، كما توفر فرصاً استثمارية جديدة للنجوم وأيضاً للعاملين في مختلف قطاعات العمل في الدولة.