الوصل يفتقد «رونالدو زعبيل» أمام «الفرسان»

مراد المصري (دبي)

يفتقد الوصل لخدمات علي صالح، في مواجهة شباب الأهلي بعد غد، في «الجولة 12» لدوري الخليج العربي، وذلك بسبب تراكم إنذارات اللاعب الذي حصل على البطاقة الصفراء الثالثة في لقاء خورفكان.

وقدم صالح الذي يعشق النجم كريستيانو رونالدو، وحرص على مقابلته، خلال وجوده في دبي في الأيام الماضية، كما نال تشبيهاً به من الاتحاد الآسيوي، في أحد تقاريره، موسماً مميزاً أثبت فيه كفاءته، بعدما نجح بفرض نفسه في التشكيلة الأساسية عقب مشاركته بديلاً في مناسبات عدة مطلع الموسم، ثم أصبح عنصراً ثابتاً في قائمة «الإمبراطور»، وسجل 3 أهداف في الدوري إلى الآن.

ومن ناحية أخرى، يستمر غياب القائد فابيو ليما عن الهجوم مجدداً، في ظل عقوبة الطرد أمام بني ياس في كأس رئيس الدولة، حيث تم اعتباره بمثابة الطرد المباشر، وبالتالي ينفذ عقوبة مباراتين، وذلك في توقيت مهم للمدرب البرازيلي هيلمان الذي يسعى لترك بصمته مع الفريق بتحقيق نتيجة لافتة أمام منافس قوي، بعدما اكتفى مؤخراً بالفوز على خورفكان مقابل الخسارة أمام الجزيرة في الدوري، والخروج على يد «السماوي» من الكأس.