«دوري 21»: «الزعيم» عينه على «بطل الشتاء»

معتصم عبدالله (دبي)

أصبح العين على بعد ثلاث نقاط، من حسم صدارة الدور الأول، لدوري الخليج العربي تحت 21 عاماً ولقب «بطل الشتاء»، بعدما عزز صدارته الحالية للمسابقة برصيد 27 نقطة، بتفوقه «بعشرة لاعبين» أمام مضيفه اتحاد كلباء 1-0 على ملعب الأخير، ضمن ختام «الجولة 11»، والتي شهدت تفوق شباب الأهلي على مضيفه بني ياس 3-1، والنصر أمام ضيفه الظفرة 4-1، وعجمان على حساب الجزيرة 2-1.

وقاد هدف عبدالله المصري لاعب وسط «الزعيم»، فريقه لانتصار ثمين على حساب «النمور» في الدقيقة 43 من المباراة، التي شهدت طرد مدافع العين أحمد جمال بالإنذار الثاني في الدقيقة 33، ورفع العين رصيده إلى 27 نقطة مقابل 22 نقطة لاتحاد كلباء المتراجع إلى المركز الرابع في الترتيب، وتبقت للعين مباراتان، قبل ختام الدور الأول أمام الجزيرة، باستاد محمد بن زايد، وحتا على استاد خليفة بن زايد بالعين.

بدوره، ارتقى شباب الأهلي إلى مقعد «الوصافة» برصيد 23 نقطة، بتفوقه على مضيفه بني ياس 3-1، وسجل حمدان حميد ثلاثية «الفرسان» في الدقائق 31 و75 و76، فيما أحرز سنان الحمادي هدف «السماوي» الوحيد في الدقيقة 62.

وحقق «العميد» النصر الأول تحت قيادة مدربه الكرواتي فيردو ميلين، على حساب ضيفه الظفرة «صاحب المركز الأخير» بنتيجة 4-1، ليرفع «الأزرق» رصيده 12 نقطة في المركز العاشر، وكانت «الجولة 11» شهدت في يومها الأول تعادل الفجيرة والوحدة من دون أهداف. وتفوق الشارقة الذي احتفظ بمركزه الثالث، بعدما رفع رصيده إلى 22 نقطة، على ضيفه حتا بهدف حمل توقيع عبدالله السويدي في الدقيقة 44، واستعاد الوصل ذاكرة الفوز الغائبة في الجولات الست الماضية، بفوزه على خورفكان 3-1، ليرفع «الإمبراطور» رصيده إلى 14 نقطة، في المركز السادس مقابل 10 نقاط لخورفكان في المركز قبل الأخير.