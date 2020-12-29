325 لاعباً في ختام برنامج «أنشطة الشارقة»

الشارقة‎ (‬الاتحاد)

اختتم مجلس الشارقة الرياضي، فعاليات برنامج الأنشطة الرياضية للألعاب الجماعية والفردية لإجازة الشتاء 2020، والذي كان قد انطلق في 13 ديسمبر الحالي، وتضمن ألعاب السلة واليد والطائرة وكرة الطاولة، بمشاركة 325 لاعباً لفئات الصغار والبراعم والأشبال من أندية الشارقة والمدام ومليحة والذيد وخورفكان وكلباء ودبا الحصن، فيما شارك طلاب المدارس من قبل مجلس الشارقة للتعليم عن بُعد، واستهدف البرنامج اكتشاف المواهب الجديدة من بين العناصر التي شاركت في مختلف الألعاب، حيث أشرفت إدارة شؤون الرياضة والتطوير وعبر خبراء الألعاب الجماعية والفردية بالمجلس على البرنامج، الذي تم إقامته بما يتوافق مع الإجراءات الوقائية والاحترازية للسلامة العامة.

وأشار عيسى هلال الحزامي رئيس مجلس الشارقة الرياضي، أن إقامة برنامج الأنشطة الرياضية للألعاب الجماعية والفردية خلال إجازة الشتاء 2020، جاء ضمن سلسلة البرامج التي تشكل تدعيما لخطة المجلس في الاهتمام بالألعاب الجماعية والفردية بأندية الإمارة الباسمة.

وأضاف: ندعم مثل هذه الأنشطة المميزة التي تسهم في ارتفاع المستوى الفني للاعبين المشاركين، تحت إشراف خبراء الألعاب والمدربين بالأندية وترفع القدرات الفنية لتقديم مجموعة واعدة من المواهب للمستقبل، بحيث تعمل الأندية نفسها على تعزيز قدرات اللاعبين، ما ينعكس على مستوياتها في المنافسات التي تتم المشاركة فيها، وهو دور من أدوار المجلس، سعياً إلى تحقيق الأندية للنتائج الباهرة في البطولات، وتمثيل الإمارة بشكل مشرف.