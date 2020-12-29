جولف «دبي الرياضي» تنطلق 6 يناير

دبي (الاتحاد)

أعلن مجلس دبي الرياضي عن تنظيم النسخة الرابعة من بطولة مجلس دبي الرياضي لجولف المدراء التنفيذيين، التي تنظمها شركة سبورتس تو بيزنيس بالتعاون مع المجلس، وتقام فعالياتها في ملاعب نادي إلس للجولف في مدينة دبي الرياضية يوم 6 يناير 2021، برعاية أرو الشرق الأوسط وسوفيتيل دبي، ويشارك فيها أكثر من 100 متنافس من مدراء الدوائر الحكومية والخاصة.

جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد بنادي إلس للجولف بمدينة دبي الرياضية، وتحدث خلاله كل من رسل يومانز رئيس اللجنة المنظمة للبطولة والمدير العام لشركة «سبورت تو بيزنيس» المسؤولة عن تنظيم البطولة، وأحمد إبراهيم مدير قسم الرياضات المجتمعية، بحضور رعاة الحدث من الشركات المختصة بمختلف مجالات العمل.

وقال رسل يومانز المدير العام لمؤسسة «سبورت تو بيزنيس» ورئيس اللجنة المنظمة للحدث: ندعو محبي رياضة الجولف من رجال الأعمال ومدراء العموم والمدراء التنفيذيين بالمؤسسات الحكومية والخاصة، للمشاركة في البطولة، التي يدعمها مجلس دبي الرياضي وتستقطب مشاركة المدراء التنفيذيين للتنافس على ملاعب دبي هيلز الرائعة التي أنشأتها شركة إعمار مؤخرًا.

وأضاف يومانز: «كما يسعدنا أن نتعاون للعام الرابع على التوالي مع مجلس دبي الرياضي، لتنظيم هذه البطولة لإيجاد تجربة فريدة تصنف من 7 نجوم في مجال الجولف، وتعد دبي أفضل مكان للعب رياضة الجولف لما تضمه من منشآت عالمية متطورة وملاعب مصممة بشكل ممتاز.

وقال أحمد إبراهيم: البطولة تحتل مكانة مميزة بين الفعاليات الرياضية على أجندة مجلس دبي الرياضي السنوية، حيث يسعى المجلس من خلالها إلى تعزيز البعد الاجتماعي فهذه البطولة تساهم في دعم العلاقات بين المدراء التنفيذيين ورجال الأعمال في مختلف القطاعات بالدولة، من خلال جمع عدد كبير من القيادات من الشركات والمؤسسات الكبرى بالدولة ليخوضوا تجربة فريدة لا تنسى في هذه البطولة المميزة.