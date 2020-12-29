«أبوظبي لتنس السيدات» تستقطب نخبة «المحترفات»

أبوظبي (الاتحاد)

وضعت بطولة أبوظبي المفتوحة لتنس السيدات، التي تقام في الفترة ما بين 5 - 13 يناير 2021 بمدينة زايد الرياضية، أولى بصمات نجاحها باستقطابها لـ4 من أفضل 10 لاعبات للتنس في العالم وهن: الأميركية صوفيا كينين بطلة أستراليا المفتوحة لعام 2020، والأوكرانية المصنفة الخامسة عالمياً إلينا سفيتولينا، والتشيكية المصنفة الأولى عالمياً سابقاً كارولينا بليسكوفا، والبيلاروسية أرينا سابالينكا الفائزة بآخر لقبين في 2020 لاتحاد لاعبات التنس المحترفات.

وتنضم إليهن مجموعة من بطلات رولان جاروس السابقات الإسبانية جاربين موجوروزا، واللاتيفية يلينا أوستابينكو، والروسية سفيتلانا كوزنتسوفا، إضافة إلى مجموعة من اللاعبات الصاعدات أمثال الأميركية كوكو جوف، والروسية إيلينا ريباكينا، والبلجيكية إليز ميرتنز، والتشيكية ماركتا فوندروسوفا.

صوفيا كينين وأرينا سابالينكا

كما تتواجد في البطولة الأرجنتينية نادية بودورسكا المتأهلة إلى نصف نهائي رولان جاروس 2020، والتونسية أونس جابر الواصلة إلى ربع نهائي جراند سلام مرتين، جنباً إلى جنب مع السويسرية بليندا بنسيتش المصنفة رقم 12 عالمياً، واليونانية ماريا سكاري المصنفة 22 عالمياً.

كما تشارك في البطولة الأميركيات آماند أنينسيموفا وصابرينا سانتامرايا وكيثلين كريستيان واليكسيا جواريشي، والكنديات ليلى فرنانديز وشارون فيشمان والإسبانيتين سارة سوربيس وباولا بادوسا. وفي منافسات الزوجي تتصدر المشهد كل من البيلاروسية ميرتنز، والبلجيكية سابالينكا، والتشيكيتان باربورا كريجيكوفا ،وكاترينا سينياكوفا.