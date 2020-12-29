«دولي الشطرنج» يشيد بالخبير مهدي عبدالرحيم

دبي (الاتحاد)

أشاد الروسي أركادي دفوركوفيتش، رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج، بجهود وكفاءة الخبير الإماراتي مهدي عبدالرحيم رئيس لجنة القوانين بالاتحاد الدولي رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الآسيوي للشطرنج، والمحاضر الدولي في دورات التحكيم والتنظيم الدولي.

وثمن رئيس الاتحاد الدولي نجاح مهدي عبدالرحيم في رئاسة لجنة القوانين الدولية خلال العامين الماضيين، والتحضير المتميز لاجتماعات لجنة القوانين مؤخراً ضمن اجتماعات كونجرس الاتحاد الدولي والجمعية العمومية، التي عقدت لأول مرة عبر الإنترنت، بمشاركة 168 دولة على مستوى العالم، حيث تقرر تفويض المجلس الرئاسي للاتحاد الدولي باعتماد تعديلات قوانين الشطرنج، بناءً على توصية لجنة القوانين بشأن قواعد اللعب عبر الإنترنت وقواعد مكافحة الغش خلال المسابقات المقامة أونلاين، وخاصة بعد تزايد المسابقات أونلاين على مستوى العالم.

وكانت جائحة كورونا والقيود العالمية على السفر والإجراءات الاحترازية، قد حالت دون إقامة الأولمبياد العالمي للشطرنج 2020، وكافة بطولات العالم والمسابقات القارية والدولية، حيث تمت الاستعاضة عن ذلك بتنظيم كل هذه المسابقات عبر الإنترنت، وفقاً لنظام الشطرنج السريع أونلاين، مما استدعى إضافة تعديلات على قوانين الشطرنج لتغطية المسابقات المقامة عبر الإنترنت، وذلك إلى حين عودة المسابقات الكلاسيك المعتادة في منتصف عام 2021

وقد بذلت لجنة القوانين بالاتحاد الدولي برئاسة مهدي عبدالرحيم، جهوداً كبيرة في صياغة وتعديل القوانين الجديدة لتنظيم اللعب عبر الإنترنت، وتم رفعها إلى المجلس الرئاسي لاعتمادها وتطبيقها على كافة المسابقات المقامة عبر الإنترنت.

كما أشاد رئيس الاتحاد الدولي للشطرنج بعبدالرحيم الذي أدار بنجاح عدة دورات تدريبية، لإعداد وتأهيل وترقي الحكام والمنظمين عبر الإنترنت بكفاءة كبيرة، وتم اعتماد الألقاب التي حصل عليها الدارسون في كافة هذه الدورات الآسيوية والدولية، الذين استفادوا كثيراً من خبرات المحاضر الإماراتي العالمي.