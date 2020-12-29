قيود السفر الدولية تلغي «الأمم لونجين» لقفز الحواجز

أبوظبي (الاتحاد)

قرر اتحاد الإمارات للفروسية والسباق، وبعد التشاور مع الاتحاد الدولي للفروسية «FEI» إلغاء النسخة العاشرة لكأس الأمم «لونجين» لقفز الحواجز من فئة «الخمس نجوم»، والتي كان من المقرر إقامتها في أبوظبي، من 20 إلى 23 يناير العام المقبل، وذلك حفاظاً على سلامة الفارسات والفرسان والمدربين واللجان العاملة في البطولة والمتابعين لها، وجاء القرار المشترك بين الاتحادين، بعد دراسة الأوضاع الحالية لتداعيات جائحة كورونا حول العالم، والتي لها تأثيرها في استعدادات الفرق ونقل الخيول وسفر المشاركين من بلدانهم إلى الإمارات.

وأكد الدكتور غانم محمد الهاجري الأمين العام لاتحاد الإمارات للفروسية والسباق، أن آثار الوباء العالمي وضيق الوقت للتجهيز للبطولة واستعداد الفرسان والخيول وسط هذه الظروف المعقدة هو السبب الرئيس للإلغاء.

وقال: نحن بحاجة إلى توفير بيئة آمنة طوال فترة المنافسات لزوارنا الفرسان وفرقهم والرسميين والسياح من جميع أنحاء العالم الذين يستمتعون، ويشاركون في فعالياتنا الرياضية الدولية كل عام.

وأضاف: دولة الإمارات استضافت لسنوات عدة وبشكل مستمر أكبر فعاليات ومنافسات الفروسية في المنطقة وبنجاح شهد له الجميع، لكن نظراً للظروف الحالية التي فرضتها تداعيات فيروس كورونا «كوفيد- 19»، فإن قيود السفر ستشكل صعوبة على حركة حضور المشاركين، كما أن ضيق الوقت لن يسمح للفرسان والفرق المشاركة، والتي تأتي من أغلب دول العالم الاستعداد المطلوب أو التنافس في ظل هذا الوضع، مما يعني أننا لن نكون قادرين على إقامة حدث ظللنا ننظمه في أروع صورة، حيث إن سلامة جميع الحاضرين والمشاركين والمتابعين يجب أن تكون أولويتنا، ونتطلع إلى الاستضافة والترحيب بالجميع في أبوظبي وكافة إمارات الدولة في جميع الفعاليات القادمة.

جدير بالذكر أن المنتخب النيوزيلندي قد حصد لقب نسخة 2020 للمرة الثانية خلال ثلاث سنوات، والتي أقيمت في نادي أبوظبي للفروسية، وجاء فريق الإمارات في هذه المنافسة الدولية التي هي الأكبر على مستوى منطقة الشرق الأوسط بالمركز الثالث، وتأهل مع البطل والوصيف إلى النهائيات التي كان مقرراً إقامتها في مدينة برشلونة الإسبانية.