67 حكماً خليجياً في رحلة البحث عن «العالمية»

أبوظبي (الاتحاد)

يعقد اتحاد الرياضات الشتوية دورة لحكام رياضة هوكي الجليد على المستوى الخليجي، بمشاركة 16 حكماً من الكويت، و17 من السعودية و9 حكام من البحرين، و7 من سلطنة عمان، إضافة إلي 18 حكماً إماراتياً، وتهدف الدورة التي تستمر لمدة يومين وتقام عن بعد، إلى وضع تصور لتطوير الحكام الخليجيين، والاستفادة من الخبرات الموجودة لجعل الحكم الخليجي فاعلاً ومشاركاً في المحافل الدولية.

وقال هامل القبيسي نائب رئيس اتحاد الإمارات للرياضات الشتوية، إن انعقاد هذه الدورة جاءت لدعم الحكم الخليجي في رياضة هوكي الجليد وتمكينه من إدارة المباريات المحلية والدولية، والاستفادة من خبرات حكامنا الدوليين، لتشجيع الكفاءات التحكيمية الخليجية لتطوير ذاتهم، والسير قدماً في الحصول على الشارات الدولية التي تمكنهم من تمثيل بلدانهم في المحافل الدولية. وتشمل الدورة التي يحاضر فيها الحكم الدولي الإماراتي يحيي الجنيبي على 3 محاور أساسية تتمثل في الاختبار العملي، حيث تم عمل اختبار عملي على الجليد للمشاركين في كل دولة بناءً على معايير الاتحاد الدولي، والاختبار النظري الذي ينقسم إلى قسمين، الأول يضم 45 سؤالاً في كتاب قوانين الاتحاد الدولي، والثاني 33 سؤالاً في مقطع فيديو لإشارات الحكم في رياضة هوكي الجليد.

أما المحور الثالث، فيشمل العروض التقديمية التي تتضمن 4 مواضيع رئيسية، هي معايير الاتحاد الدولي للحكام - صفات الحكم - التواصل - العمل بروح الفريق، حيث سيتم عمل مجموعات من المشاركين وعلى كل مجموعة مناقشة المواضيع المطروحة من مواقف تحدث أثناء المباراة بعد الانتهاء من العرض التقديمي.

والجدير بالذكر أن عدد الذين يحملون الشارة الدولية من حكام رياضة هوكي الجليد في الإمارات، هو 7 حكام، حيث سبق وأن شارك الحكم الإماراتي لرياضة هوكي الجليد في إدارة مباريات في كأس العالم للرجال والشباب والناشئين والسيدات.