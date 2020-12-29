بطولة الشارقة للشطرنج السريع: اتحاد كلباء يفرض سيطرته على «رقعة الأذكياء»

الشارقة (الاتحاد)

أحرز نادي اتحاد كلباء بلقب بطولة الشارقة لفرق الشطرنج السريع، والتي نظمها نادي الشارقة الثقافي للشطرنج على هامش المعسكر التدريبي الشتوي «شتاء الشارقة للشطرنج»، بمشاركة 18 فريقاً مثلوا 10 أندية، وأقيمت البطولة على موقع ليتشيس الدولي بنظام الدوري الكامل من 17 جولة.

مثل فريق اتحاد كلباء 4 لاعبين هم حسن خليفة البدواوي ومريم إحسان وأحمد خليفة البدواوي وتيم مجركش، حيث حصل اللاعبون على 47 نقطة، وجاء نادي فتيات الشارقة بالمركز الثاني بفارق 8 نقاط، ومثله اللاعبات ريم محمد الجسمي وعنود عيسى ومهرة فؤاد وعهود عيسى، والثالث نادي اتحاد كلباء «ب» بعد حصوله على 39 نقطة أيضاً متعادلاً مع صاحب المركز الثاني، حيث ابتعد عنه بفارق نظام كسر التعادل، ومثل هذا الفريق محمد خميس المزروعي وفاطمة إبراهيم وزياد أيمن وريم خميس المزروعي.

وأشرف على البطولة الأستاذ الدولي عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، والأستاذ الدولي الكبير اليوناني افستراتيوس جريفاس، والمدرب الدولي الفلسطيني إحسان جواد، والحكم الدولي الفلبيني مارلون كونان.

كانت اللجنة المنظمة للبطولة قد خصصت جوائز بقيمة 13 ألف درهم للفرق الفائزة بالمراكز الأولى، بالإضافة إلى جوائز خاصة لأفضل لاعب من كل نادي مشارك.

وأثنى عمر نعمان آل علي الأمين العام المساعد نائب رئيس الجهاز الفني لنادي الشارقة الثقافي للشطرنج، على مستوى الفرق المشاركة بالبطولة، مشيراً إلى أن رغبة الأندية الشطرنجية في إمارة الشارقة للمشاركة في مثل هذه البطولات والفعاليات الرياضية والمجتمعية لم تكن غريبة، واعتدنا في إمارة الشارقة، على مثل هذا التفاعل حيث أكدت جميع الجهات مشاركتها في المعسكر الشتوي والبطولات التي ينظمها النادي، بل وطلب بعضها المشاركة بأكثر من فريق واحد، ما يعطي مؤشراً إيجابياً لنجاح السباق، كما يعكس اهتمام أندية الإمارة بالمواهب الرياضية والشطرنجية، وتوفيرها لهم كل السبل والمقومات للارتقاء بمستواهم.