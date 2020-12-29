«زهايمر» الانتصارات.. المرض القاتل!

سلطان آل علي (دبي)

تسعى جميع الأندية في انطلاقة المواسم الكروية، لحصد الانتصار الأول لها، مما يدفع الفريق معنوياً وذهنياً، ويبث الحماس لدى لاعبيه، وعلى النقيض، كلما تأخر هذا الفوز يدخل «الشك» في نفوس جميع الأطراف بالنادي، بحثاً عن الأسباب، أو إلقاء اللوم والمسؤولية، كلٌ على الآخر.

وفي دوري الخليج العربي على مدى تاريخه الطويل، عانت العديد من الأندية، من أجل حصد الفوز الأول في البطولة، لدرجة أن عدداً منها نسى معنى الانتصارات، ومنها من عجز في موسم كامل، ومنها من عجز خلال دور واحد، ومنها من «صام» في جولات قليلة.

وفي الموسم الحالي 2020 - 2021، لم يتذوق عجمان وحتا طعم الفوزه الأول حتى الآن، بعد مرور 11 جولة، ليدخل الفريقان بذلك، قائمة أطول سلسلة مباريات للأندية، من دون أول فوز بالدوري خلال موسم واحد.

وإذا ما تحدثنا عن عصر الاحتراف، يأتي الشعب متصدراً للقائمة، حيث انتظر 16 جولة متتالية، حتى يحقق الفوز الأول موسم 2015 -2016، والذي جاء في «الجولة 17»، على حساب الظفرة 2-0.

ودخل خورفكان بالموسم الماضي «غير المستكمل» ثانياً في القائمة بسلسلة «13 جولة» متتالية، حتى جاء فوزه الأول في «الجولة 14» على حساب الشارقة 2-1، وتتساوى اتحاد كلباء موسم 2014-2015 وحتا 2020-2021، وعجمان مرتين في2009-2010 و2020 -2021 بـ11 جولة متتالية دون الانتصار الأول، مع احتمال زيادة هذا الرقم لأبناء حتا وعجمان!

وبالعودة إلى الماضي، نجد أن عجمان لا يعيش أسوء أرقامه التاريخية، فهو يملك أطول سلسلة جولات من دون الانتصار الأول، في تاريخ الدوري بـ28 جولة، موسم 1991 -1992 والذي تكون من 30 جولة، و16 فريقاً، وعندها احتل عجمان المركز الأخير بـ7 نقاط فقط، من أصل 90 نقطة ممكنة!

وبالعودة إلى موسم 2009 - 2010، نجد أن عجمان حقق فوزه الأول في ذلك الموسم، بعد 11 جولة متتالية، وأنهاه في المركز الأخير بـ8 نقاط خلال 22 جولة.

ويشير تاريخ الدوري، إلى أن عجمان يملك الرقم الأطول من الانتظار حتى انتزع أول فوز في موسم واحد بالبطولة، وحدث ذلك بعد 28 جولة موسم 1991-1992، يليه الجزيرة موسم 1977 - 1978، والذي أنهاه من دون أي انتصار في 24 جولة، وصقور الإمارات بموسم كامل بلا انتصار «1988 - 1989» خلال 22 جولة، ومن بعده الفجيرة 1986 - 1987 بموسم كامل و20 جولة.

والقائمة التي تضم أطول 17 سلسلة للأندية في تاريخ الدوري، من دون الانتصار الأول، يظهر فيها عجمان والإمارات وخورفكان 3 مرات، ورأس الخيمة مرتين، ومرة لكل من الجزيرة والفجيرة والشعب والأهلي واتحاد كلباء وحتا.

وإذا عدنا إلى المراكز التي أنهت بها الأندية المذكورة مواسمها، نجد أنه من بين 17 سلسلة، استطاع الفريق البقاء مرتين فقط في الأضواء وعدم الهبوط، وذلك موسم 1989 - 1990، حين أنهى رأس الخيمة الدوري في المركز 12 من أصل 14 فريقاً، رغم أنه لم يحقق انتصاره الأول إلا في «الجولة 13». والحالة الثانية في الموسم الماضي «رغم عدم اكتماله» حيث احتل خورفكان المركز 12 بين 14 فريقاً، أما باقي الحالات الـ15، فجميعها انتهى مصيرها بالهبوط إلى الدرجة الأدنى.

«البركان» و«الإعصار» خامس أطول سلسلة في العالم!

بالمقارنة مع مختلف دوريات العالم هذا الموسم، تأتي سلسلة عجمان وحتا في المركز الخامس، ضمن الأطول في العالم، حيث يأتي شيفيلد يونايتد الإنجليزي أولاً بـ15 مباراة متتالية، من دون انتصار، حتى ما قبل الجولة 16، ومن بعده إمين الهولندي «14 جولة»، في حين أنه بعد 13 جولة ما زال الكبير شالكه الألماني بلا انتصار، إلى جانب لينجبي الدنماركي، وبعدد 12 جولة يأتي سينجيلا أثليتيك المالطي، ومن بعدهم عجمان وحتا بـ11 جولة، والاستثناء الوحيد بتواجد فريقين من الدولة نفسها ضمن القائمة!.

الانتصار الغائب في الدوري

عجمان: 28 جولة موسم 1991-1992

الجزيرة: 24 جولة موسم 1977-1978

الإمارات: 22 جولة موسم 1988-1989

الفجيرة: 20 جولة موسم 1986-1987

الإمارات: 18 جولة موسم 1984-1985

خورفكان: 18 جولة موسم 2001-2002

الشعب: 16 جولة موسم 2015 -2016

الأهلي: 15 جولة موسم 1995-1996

رأس الخيمة: 14 جولة موسم 1991-1992

خورفكان: 13 جولة موسم 2019-2020

رأس الخيمة: 12 جولة موسم 1989-1990

خورفكان: 12 جولة موسم 1979-1980

اتحاد كلباء: 11 جولة موسم 2014 -2015

عجمان: 11 جولة موسم 2009-2010

الإمارات: 11 جولة موسم 1989-1990

حتا: 11 جولة موسم 2020-2021

عجمان 11 جولة موسم 2020-2021