إيجور.. «ملك» اللمسات والتمريرات بين «الهدافين»

علي معالي (دبي)

قبل انطلاق «الجولة 12» لدوري الخليج العربي، فرض البرازيلي إيجور كورونادو لاعب وسط الشارقة نفسه على عدد من الإحصائيات التي تؤكد براعته وأهميته في تشكيلة «الملك»، وهناك 3 أرقام مهمة ربما ينفرد بها اللاعب بين الهدافين الخمسة خلال الموسم حتى الآن، وهم: ويلتون سواريز مهاجم الشارقة «10 أهداف»، وإيجور جيسوس من شباب الأهلي «10 أهداف»، والبرازيلي جواو بيدرو مهاجم بني ياس «8 أهداف»، ويأتي إيجور رابعاً بـ «8 أهداف»، وفابيو ليما مهاجم الوصل «7 أهداف».

ويتميز إيجور بأن يملك محصلة مرتفعة، من التمريرات واللمسات بين كبار الهدافين، ووصل العدد إلى 745 لمسة خلال 11 مباراة «983 دقيقة»، بجانب 390 تمريرة، منها 301 صحيحة، و80 للخلف، و126 إلى الأمام، و26 مؤثرة.

ويعتبر إيجور الوحيد الذي سدد 6 ضربات جزاء، ترجم خمسة منها إلى أهداف، وأهدر واحدة، وقام بصناعة هدف، وهي أقل نسبة له منذ قدومه إلى ملاعبنا موسم 2018- 2019، إلا أنه يتفوق على أقرانه الهدافين بأنه صاحب العدد الأكبر من المراوغات

«63 مرة».

ويأتي ليما وصيفاً بـ 425 تمريرة منها 22 تمريرة طويلة، ولمس اللاعب الكرة 670 مرة، وتمريراته الصحيحة 349 مرة، وللخلف 66 مرة، و21 تمريرة مؤثرة وقام بـ 40 مراوغة.

وقام جواو بيدرو بـ 252 تمريرة، منها 16 طويلة، ولمس الكرة 500 مرة، و57 مراوغة، أما إيجور جيسوس لاعب «الفرسان» فقام بتمرير 276 مرة، منها 20 عرضية، ولمس الكرة 488 مرة، وصنع هدفين، وتمريراته الصحيحة 212، منها 88 للخلف، و49 إلى الأمام، و13 تمريرة مؤثرة، و25 مراوغة، وسجل 3 أهداف بالرأس من أهدافه العشرة، وجميع الأهداف من داخل المنطقة.

ويأتي أكبر الهدافين ويلتون «34 عاماً» بأقل عدد مراوغات «7 مرات»، وهو ما يؤكد أن القناص لا يهتم بالمراوغات بقدر التهديف السريع، بالانطلاق من الخلف إلى الأمام، وعدد تمريراته 141 مرة، وصنع هدفاً، ولمس الكرة 239 مرة، ونجح في تسجيل 3 أهداف بالرأس.