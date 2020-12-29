استفتاء «سبورت فور أوول»: رمضان والظنحاني وحمد «أفضل 11»

دبي (الاتحاد)

حصد عبدالله رمضان «دينامو» الجزيرة كأس سبورت فور أوول بوصفه أفضل لاعب في «الجولة 11» لدوري الخليج العربي، لينضم إلى قائمة نجوم «فخر أبوظبي»، علي مبخوت وزايد العامري الفائزين بالجائزة هذا الموسم، حيث أسهم لاعب الارتكاز صاحب المهارات العالية والرؤية الفنية، في فوز الفريق للمرة السادسة على التوالي في «دورينا»، بتغلبه على عجمان بثلاثية، واصلت من خلالها كتيبة المدرب الهولندي مارسيل صدارة الترتيب بالشراكة مع الشارقة، ولكل منهما 26 نقطة.

وحصل رمضان على اللقب، بعد أن جمع أعلى الأصوات في استفتاء متابعي «سبورت فور أوول»، بـ721 صوتاً من أصل 1545 مشاركاً بنسبة 28%، بالإضافة إلى 9 من 20 بطاقة ترشيح للخبراء الرياضيين والإعلاميين، بواقع 18% ليتصدر الترتيب بـ 46%.

وارتدى فهد الظنحاني حارس بني ياس «قفاز الإجادة» منتزعاً لقب «نجم الحراس» في «الجولة 11»، بنسبة 49.2 %، كما ذهبت جائزة أفضل حكم إلى الدولي حمد علي يوسف، الذي أدار مباراة الوحدة والفجيرة، وحصد 58%، متفوقاً على عمار الجنيبي الذي أدار لقاء العين واتحاد كلباء وله 23%، ويحي الملا حكم مباراة حتا والشارقة بـ 19%.