الرياضة الإماراتية تودع «عام التحديات الصعبة» بـ«البصمة العالمية»

رضا سليم (دبي)

تودع الرياضة الإماراتية عام 2020، بالبصمة الكبيرة، في مختلف الأحداث والبطولات، رغم الظروف الاستثنائية التي يعيشها العالم بسبب «جائحة كورونا»، والتي كانت لها مردود سلبي على الرياضة العالمية، سواء بتأجيل البطولات أو الإلغاء، ويتصدر المشهد أولمبياد «طوكيو 2020»، التي تأجلت للعام المقبل، وما أعقبها من تأجيلات لبطولات مر عليها سنوات طويلة، من دون أن يتغير موعدها أو نظامها، إلا أنها اضطرت إلى التأجيل حتى إشعار آخر.

وكان الوضع مختلفاً في الإمارات التي تحولت إلى قبلة للأحداث والبطولات العالمية والقارية، والأحداث الرياضية المتنوعة رغم «كوفيد- 19»، إلا أن التطبيق للإجراءات الاحترازية، كان وراء السمعة الكبيرة التي حظيت بها الإمارات في كل العالم، والتي ظلت تحتضن الأحداث، حتى الأمتار الأخيرة من 2020، حيث كان أخر الأحداث مؤتمر دبي الرياضي الدولي، وجوائز «دبي جلوب سوكر» التي خطفت أنظار العالم، مع وجود عدد كبير من نجوم الكرة العالمية اجتمعوا في احتفالية كبيرة بفندق أرماني في برج خليفة، رمز الإبداع والتميز والريادة الإماراتية.

وكان على رأس المدعوين جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا»، كرستيانو رونالدو نجم يوفنتوس، وقائد المنتخب البرتغالي لكرة القدم، وربورت لوفاندفسكي نجم بايرن ميونيخ، وقائد المنتخب البولندي، وإيكر كاسياس الحارس، والقائد السابق لريال مدريد والمنتخب الإسباني، وغيرهم من الشخصيات ليتابع العالم هؤلاء النجوم من المشهد الإماراتي، وهي الاحتفالية التي توج فيها رونالدو بجائزة لاعب القرن.

وسبق مؤتمر دبي الدولي قائمة طويلة من الأحداث العالمية والقارية، والتي رسمت صورة ناصعة البياض، عن وطن الأمن والأمان والإنسانية

وكان من أبرز الأحداث أيضاً سباق جائزة الاتحاد لـ«الفورمولا-1» في حلبة ياس، الجولة الختامية من بطولة العالم، وهو الحدث الترفيهي والرياضي الأضخم في المنطقة، والذي شهد إقبالاً هائلاً من هواة رياضة سباقات السيارات، ومحبي الأجواء الاحتفالية الراغبين بالاستمتاع بالفعاليات المتنوعة، من 170 دولة من مختلف أنحاء العالم، وتابعه الملايين على المنصات المختلفة.

وكانت «جزيرة النزال» منصة جديدة لاستضافة أبطال الفنون القتالية، وقدمت صورة رائعة عن مكانة أبوظبي، كمنصة للأحداث العالمية، من خلال استضافة نجوم الرياضة في كل الألعاب وتصدرت الرياضات القتالية المشهد.

واستضافت الإمارات عدداً كبيراً من بطولات الجولف في أبوظبي ودبي والشارقة ورأس الخيمة، وغيرها من إمارات الدولة، وهي اللعبة التي تتمتع بقاعدة جماهيرية كبيرة في العالم، وتبرز وسط هذه الأحداث بطولة «جولة موانئ دبي العالمية» التي تقام في «ملعب النار»، بمشاركة أفضل 50 لاعباً في لائحة «السباق إلى دبي» للجولة الأوروبية للجولف، الذين يتنافسون على اللقب ذي الجائزة المالية الأغلى في العالم، التي تقدم للبطل، وتناهز 3 ملايين دولار، فيما يصل مجموع الجوائز الكلية للبطولة و«السباق إلى دبي» إلى نحو 13 مليون دولار.

وهناك أحداث خطفت الأضواء في مقدمتها استضافة الدولة لبطولة دوري الكريكت الهندي للمحترفين، بمشاركة أقوى 8 فرق تضم نخبة اللاعبين العالميين، من مختلف الجنسيات، خاضوا 60 مباراة على أرض الدولة، خلال 56 يوماً، بواقع 20 مباراة في أبوظبي، و24 في دبي، و12 في الشارقة، وهو الحدث الذي يجتذب الملايين، ويكفي أن الكريكت الهندي يتابعه أكثر من 200 مليون شخص حول العالم.

وتجمع العالم من مختلف الجنسيات في مبادرة تحدي دبي للياقة الذي يشارك فيها أكثر من مليون شخص سنوياً، وإلا أن هذا العام تزايد العدد، من خلال وجود تحديات افتراضية، والأهم أنها أيضاً منصة واسعة للنجوم العالميين الذين دائماً ما يشاركون في الأحداث كنوع من الجذب للجمهور.

أما على مستوى الإنجازات، فقد تصدر فريق الإمارات للدراجات للمحترفين المشهد، بعدما حقق إنجازات تاريخياً بالفوز بطواف فرنسا للدراجات الهوائية «نسخة 2020»، بعدما انتزع نجم فريق الإمارات تاداي بوجاتشار «القميص الأصفر» من السلوفيني بريموز روغليتش، ليقلب كل الموازين والتوقعات، ويُتوج بلقب أعرق سباقات الدراجات الهوائية، وأصبح بوجاتشار «22 عاماً» أصغر دراج يفوز بجولة فرنسا خلال 111 عاماً، وذلك عندما عبر خط النهاية في شارع «شانزليزيه» الشهير في العاصمة باريس، واستمرت جولة طواف فرنسا ثلاثة أسابيع، قطع فيها المتسابقون مسافة 3385 كيلو متراً عبر فرنسا.

وتمثل انتصارات فريق الإمارات، ونتائجه المميزة مفخرة كبيرة لرياضة الإمارات، في ظل فترة زمنية قياسية، بعد أن تأسس الفريق 4 يناير 2017، واستطاع المشاركة في السباقات العالمية المصنفة والمعتمدة في أجندة الاتحاد الدولي للدراجات الهوائية.