ميسي.. أرقام قياسية وسط الأزمات

برشلونة (د ب أ)

ربما لم يكن 2020 هو العام المثالي أو المتوقع بالنسبة للأسطورة الأرجنتيني ليونيل ميسي، ولكنه لم يخل أيضاً من ممارسة اللاعب الموهوب والمخضرم لهوايته في تحطيم الأرقام القياسية، وفي نهاية الموسم الماضي 2019- 2020، وعلى الرغم من تراجع رصيده من الأهداف عن السنوات الماضية، فاز ميسي مجدداً بلقب هداف الدوري الإسباني، وسجل ميسي 25 هدفاً للفريق كانت كافية ليعتلي صدارة هدافي المسابقة في الموسم الماضي، وأصبح أول لاعب يحرز لقب هذا الدوري الإسباني في 7 مواسم.

وحقق ميسي رقماً قياسياً جديداً في «الليجا»، حيث أصبح أكثر لاعب يصنع أهدافاً لزملائه في موسم، من خلال تمريراته الحاسمة، حيث صنع ميسي 21 هدفاً محطماً رقم تشافي هيرنانديز الذي صنع 20 هدفاً.وفي منتصف 2020، أصبح ميسي سابع لاعب يكسر حاجز الـ700 هدف في مسيرته مع الأندية التي لعب لها ومنتخب بلاده، وسبق ميسي إلى هذا الإنجاز ستة لاعبين فقط، هم الأسطورة النمساوي جوزيف بيكان والبرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي روماريو ومواطنه الأسطورة بيليه والمجري فيرنك بوشكاش والألماني جيرد مولر، بل واصل تقدمه في قائمة اللاعبين الأكثر تهديفاً، حتى تقدم على مولر واقترب بشدة من رقم بوشكاش.وأبى ميسي أن ينهي عام 2020 من دون رقم قياسي تاريخي آخر، حيث حطم رقماً قياسياً آخر للجوهرة السوداء بيليه، بتسجيل 644 هدفاً بقميص برشلونة.