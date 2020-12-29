«البافاري» من «كوكب تاني»

مراد المصري (دبي)

خلطت «جائحة كورونا» أوراق «الروزنامة» الكروية حول العالم عام 2020، ‬ما ‬بين ‬عجائب ‬وغرائب ‬وإنجازات، ‬كتب ‬لها ‬أن ‬تكتمل، ‬بعد ‬فترة ‬التوقف ‬التي ‬جعلت ‬القلوب ‬تحنّ ‬إلى ‬اللمسات ‬الكروية، ‬قبل ‬أن ‬تبدأ «‬الساحرة ‬المستديرة» ‬بالعودة، ‬لكن ‬وسط ‬المدرجات ‬الفارغة.

ونجح ليفربول في كسر نحس العقود الثلاثة التي لازمته، ليحصد لقب الدوري الإنجليزي الممتاز، في عام «كورونا»، فيما كان بايرن ميونيخ الأبرز، بعدما جاءت غلته وفيرة، وكأن الفريق يعيش في «كوكب آخر»، حيث ازداد قوة بعد «الجائحة»، ونجح في حصد الألقاب الممكنة كافة، منها اجتياحه لمنافسيه في المسابقات الأوروبية، بعدما أقيمت إقصائيات «دوري الأبطال»، من المباراة الواحدة فقط، وبنظام التجمع في البرتغال، ومنها اكتساحه برشلونة الإسباني 8 - 2، ‬ليحصد ‬اللقب ‬في ‬نهاية ‬المطاف، ‬فيما ‬كان ‬البطل ‬المعتاد ‬في ‬الدوري ‬الأوروبي ‬على ‬الطرف ‬الآخر، ‬هو ‬إشبيلية ‬الإسباني.

وفيما لم يتغير المشهد في إيطاليا، باحتفاظ يوفنتوس بلقب الدوري بقيادة البرتغالي كريستيانو رونالدو، فإن ريال مدريد استعاد لقب الدوري الإسباني مجدداً، حيث جاء التتويج على ملعب «ألفريدو دي ستيفانو» في ضوء أعمال التجديد الحالية لملعبه الشهير سانتياغو برنابيو.

من جانبه، حقق الأهلي المصري أفضل الإنجازات العربية، بعدما توج بلقب دوري أبطال أفريقيا للمرة التاسعة في تاريخه، بعدما تفوق على الزمالك في نهائي للذكرى بين القطبين، علماً بأن الزمالك حصد لقب السوبر الأفريقي مطلع العام الجاري.

وعاش الهلال السعودي حالة تصنف في خانة «العجائب والغرائب» في دوري أبطال آسيا التي تأجلت في البداية، ثم استكملت المسابقة بنظام التجمع، ولعل أكثر ما أثار الدهشة هو خروج الفريق من البطولة، بعدما تم اعتباره منسحباً في مواجهة شباب الأهلي، بسبب عدم اكتمال قائمته جراء إصابات لاعبيه بفيروس «كورونا»، ولأن الاتحاد الآسيوي ما زال يعيش عصر اللجان في عصر لم يواكب التطور، تم استبعاد الفريق من البطولة رغم الظرف القهري، ليغادر البطل دون تعرضه لأي خسارة!، فيما حصد أولسان الكوري الجنوبي اللقب القاري في نهاية المطاف.

وشهد العام الحالي تأجيل العديد من البطولات الكبرى، لعل أبرزها «كوبا أميركا» ليتأجل حلم الأرجنتيني ليونيل ميسي بحصد لقب دولي مع منتخب «التانجو»، فيما تأجلت خطة الاتحاد الأوروبي، بإقامة النهائيات القارية في مدن مختلفة، في جميع أرجاء أوروبا، ليتم إقرار إقامة النهائيات في العام المقبل.