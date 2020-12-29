«الآسيوي» نحو إلغاء حفل جائزة «الأفضل»

الرياض (د ب أ)

يتجه الاتحاد الآسيوي لكرة القدم لإلغاء حفل جائزة أفضل لاعب في قارة آسيا، في ظل التطورات الأخيرة التي يشهدها العالم فيما يتعلق بأزمة جائحة كورونا. وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية أن مصدراً رسمياً في الاتحاد الآسيوي كشف لها أن الاتحاد يتجه لإلغاء الحفل مضيفاً: تم عقد اجتماع أمس الأول، جرى فيه الإقرار بالاكتفاء بالمرحلة الثالثة التي يوجد فيها 6 لاعبين، هم السعودي سالم الدوسري والقطري أكرم عفيف والإيراني علي رضا بيرانوند والياباني تومواكي ماكينو والكويتي أحمد الظفيري والكوري كيم بو كوينج، وإلغاء المرحلتين الثانية والأولى اللتين يتم فيهما اختيار الأفضل.

وأضاف أنه سيجرى ترحيل اللاعبين الستة إلى قائمة الـ20 لاعباً المرشحين لجائزة عام 2021.