دوري كرة السلة الأميركي: «الثلاثية» تضع هوكس مع «أهل القمة»

نيويورك (د ب أ)

واصل فريق أتلانتا هوكس انطلاقته القوية في الموسم الجديد من دوري كرة السلة الأميركي للمحترفين، وحقق الانتصار الثالث على التوالي، حيث تغلب على ديترويت بيستونز 128 /‏‏ 120.

وسجل تراي يانج 29 نقطة، وأضاف بوجدان بوجدانوفيتش 17 نقطة وجون كولينز 15 نقطة لأتلانتا هوكس، الذي حقق بذلك الفوز في مبارياته الثلاث الأولى، للمرة الأولى، منذ موسم 2016 /‏‏ 2017.

وعلى الجانب الآخر، سجل كل من جوش جاكسون وجيرامي جرانت 27 نقطة، لكن ديترويت بيستونز تلقى الهزيمة الثالثة له على التوالي.

وانضم أتلانتا هوكس بذلك إلى كليفلاند كافاليرز، وإنديانا بيسرز، وأورلاندو ماجيك، في قائمة الفرق التي حققت الفوز في الجولات الثلاث الأولى في مجموعة الشرق.

وفي مجموعة الغرب، تلقى حامل اللقب لوس أنجلوس ليكرز الهزيمة الثانية، مقابل انتصارين، وخسر على ملعبه أمام بورتلاند تريل بليزرز 107 /‏‏ 115، وقد كان الفوز هو الثاني لبليزرز مقابل هزيمة واحدة.

وحقق ممفيس جريزليس الانتصار الأول له في الموسم، وتغلب على مضيفه بروكلين نتس 116 /‏‏ 111.

وحقق كايل أندرسون أفضل رقم في مسيرته، حيث سجل 28 نقطة، وأضاف ديلون بروكس 24 نقطة لممفيس جريزليس، الذي كان قد خسر أول مباراتين له في الموسم.

وأحرز كاريس ليفرت 28 نقطة و11 تمريرة حاسمة لبروكلين نتس الذي أراح مدربه اللاعبين كيفن دورانت وكيري إيرفينج، وقد تلقى الفريق الهزيمة الثانية على التوالي.

وفي مباراتين أخريين، تغلب دنفر ناجتس على هيوستن روكتس 124 /‏‏ 111 ويوتا جاز على مضيفه أوكلاهوما سيتي ثاندر 110 /‏‏ 109.